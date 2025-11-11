Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm Phó Chủ tịch thường trực và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua.

Ngày 10/11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, với 100% số đại biểu có mặt tán thành.

Cụ thể, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia kiêm Trưởng Tiểu ban nhân sự đối với ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng với đó, Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với ông Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì phiên họp thứ ba của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ 3 của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phải bảo đảm đầy đủ, đúng hạn, đồng bộ các yêu cầu, công việc có tính pháp lý; tuyệt đối không để xảy ra sai sót thủ tục ảnh hưởng quyền bầu cử, ứng cử.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tổ chức bài bản, chuyên nghiệp; "làm từ sớm, từ xa", rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát độc lập.

Cùng với đó, cần lấy cử tri làm trung tâm, thông tin minh bạch, dễ tiếp cận; tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử và cử tri; bảo vệ dữ liệu cá nhân, tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, địa phương chuẩn bị kỹ công tác nhân sự, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Tiểu ban Nhân sự được giao chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương để báo cáo Đảng ủy Quốc hội, tiếp tục báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến làm căn cứ triển khai quy trình, thủ tục giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.