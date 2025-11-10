Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 10/11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện nghi thức Tuyên thệ trước Quốc hội.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán thành phố Hải Phòng, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ luật.

Ông Nguyễn Văn Quảng là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

1011bau2.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu nhân sự, sáng 10/11. Ảnh: Như Ý

Quá trình công tác, ông Quảng từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tháng 12/2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Vào tháng 10/2020, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

1011quangchanhan.jpg
Tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Như Ý
quang.jpg
Tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi thức Tuyên thệ trước Quốc hội.

Tháng 9/2025, ông giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Đến tháng 11/2025, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 10/11, Quốc hội bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sáng cùng ngày, Quốc hội cũng đã miễn nhiệm chức Chánh án Toà án nhân dân tối cao với ông Lê Minh Trí. Trước đó, ông Trí được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Luân Dũng
