Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ

TPO - Ngày 12/9, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định, ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Văn Quảng (SN 1969), từng trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành Kiểm sát: Viện trưởng Viện KSND quận Lê Chân (Hải Phòng), Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng Viện KSND TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Viện KSND Tối cao).

Bí thư Đảng uỷ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Tháng 6/2015, ông Quảng là Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND TP Hồ Chí Minh. Đến tháng 9/2018, ông giữ chức Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Tháng 12/2019, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Đến tháng 10/2020, ông được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến đầu tháng 9/2025, ông Nguyễn Văn Quảng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.