Thủ tướng trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm 8 lãnh đạo các bộ, cơ quan

TPO - Thủ tướng nhấn mạnh, việc đảm nhận những nhiệm vụ mới, đặc biệt trong những ngành có tính chất đột phá như giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, nghiên cứu khoa học vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm, thách thức không hề nhỏ.

Chiều 4/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội nghị đã nghe công bố và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thủ tướng trao Quyết định cho ông Lê Hoài Trung. Ảnh: VGP

Trước đó, Thủ tướng có Quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thực hiện các quyết định, ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế;

Điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Cùng với đó, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ;

Điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng tin tưởng và mong muốn các đồng chí trên cương vị, nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kế thừa truyền thống tốt đẹp của ngành, lĩnh vực, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, việc đảm nhận những nhiệm vụ mới, đặc biệt trong những ngành có tính chất đột phá như giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, nghiên cứu khoa học vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm, thách thức không hề nhỏ đối với các đồng chí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí làm việc và đóng góp vào hoạt động chung của Chính phủ.