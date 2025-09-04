Bộ trưởng Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm 9 cán bộ

TPO - Bộ Nội vụ vừa tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công tác cán bộ, ngày 3/9.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố 9 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ thể:

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Xuân Hân, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Nội vụ.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Khánh Lương, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và bình đẳng giới, Bộ Nội vụ giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao các Quyết định về công tác cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiến Đạo, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Thu Huyền, nguyên Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Doãn Đức Hảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và bình đẳng giới, Bộ Nội vụ.

Giao quyền Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đối với ông Bùi Huy Tùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

Giao quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước đối với ông Vũ Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Minh Châu, chuyên viên chính Vụ Tổ chức - biên chế, Bộ Nội vụ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và phân công nhiệm vụ Thư ký Bộ trưởng.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Công Hùng, chuyên viên chính Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, Bộ Nội vụ.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2025.