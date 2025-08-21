Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 21/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, được sự ủy quyền của Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động ông Nguyễn Huy Cường (sinh ngày 13/6/1979), Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đến công tác tại phường Thanh Xuân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030.

tienphong-218qd.jpg
Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Hà Minh Hải trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Huy Cường. Ảnh: Tuấn Việt.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Hà Minh Hải chúc mừng ông Nguyễn Huy Cường được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng, giao nhiệm vụ mới tại phường Thanh Xuân. Đây là phường trọng điểm của thành phố; nhiều khâu khó, việc mới đã được các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt, đưa phường Thanh Xuân phát triển toàn diện như ngày hôm nay.

Ông Hà Minh Hải đề nghị và mong muốn ông Nguyễn Huy Cường cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp nối các thành quả để xây dựng phường Thanh Xuân ngày càng phát triển bền vững, bước vào kỷ nguyên mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng uỷ phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường khẳng định, thời gian tới sẽ cùng tập thể Đảng ủy, chính quyền và nhân dân phường Thanh Xuân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo; không ngừng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Trước đó, theo Quyết định số 9765-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân nhiệm kỳ 2025 - 2030, đến công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trường Phong
#Công bố quyết định cán bộ Hà Nội #công tác cán bộ thành phố Hà Nội #điều động cán bộ Hà Nội #Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân #quyết định Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội #tổ chức cán bộ Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục