Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

TPO - Chiều 19/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 9765-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân nhiệm kỳ 2025 - 2030, đến công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

tienphong-198mrsmai.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho bà Bùi Huyền Mai. Ảnh: PV.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, việc điều động và phân công công tác đối với bà Bùi Huyền Mai là một bước trong công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Theo ông Phong, bà Bùi Huyền Mai là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng; mong muốn bà Mai sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, cùng tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Huyền Mai khẳng định, sẽ bắt tay ngay vào công việc trên cương vị mới, mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa XVIII để hiệp thương, kiện toàn các chức danh Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029, trong đó có chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Trường Phong
