Chỉ định nhân sự chủ chốt Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM

Chỉ định nhân sự chủ chốt Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM

Ngô Tùng
TPO - Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM gồm 12 thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM gồm 5 thành viên. Bà Trương Thị Bích Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM.

Sáng 12/8, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM, chỉ định nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Thanh Trà – Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đã công bố quyết định của Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM về thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM cũng quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM gồm 12 thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM gồm 5 thành viên.

z6897987202472-6b6b1449f7f91e6b359bcafaf36d3ff3.jpg
Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Khoa Hải chúc mừng tập thể Ban Chấp hành và các nhân sự chủ chốt trong Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: Ngô Tùng
z6897987221029-e5fa2208e207d1b1a9ae16ff9f3c3b66.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc chúc mừng các nhân sự trong Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM.

Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM là bà Trương Thị Bích Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phó bí thư là anh Ngô Minh Hải – Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 thành viên, trong đó anh Ngô Minh Hải – Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; ông Phạm Minh Tuấn – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm Phó chủ nhiệm.

z6897987221041-5f371ac7de17784a2a2658daa7858b86.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng tập thể Đảng bộ bộ phận Ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi do anh Ngô Minh Hải làm Bí thư.

Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận 35 tổ chức cơ cở đảng với 2.021 đảng viên trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố về trực thuộc Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố.

Theo quy định và chức năng, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đã thành lập và chỉ định nhân sự các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc theo ban chuyên môn tham mưu giúp việc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, việc thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố là để hoàn thiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ và xác định quy mô, hoạt động của MTTQ Việt Nam và có vị trí rất quan trọng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM.

Ngô Tùng
