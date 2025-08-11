Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM: Xử lý dứt điểm vụ khiếu nại tại khu đô thị Thủ Thiêm, tập trung phát triển thành phố

TPO - Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo đề nghị thành phố tập trung xử lý nhanh vụ khiếu nại ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, giải quyết dứt điểm vụ việc này và những công trình kéo dài để tập trung phát triển thành phố.

Sáng 11/8, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì hội nghị.

“Tự giúp mình trước khi người khác giúp mình mạnh hơn”

Đánh giá về dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội, bà Nguyễn Thị Hoài Thu – nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, nhìn nhận chưa thể hiện được những thách thức chủ quan trong nước, những khó khăn đang vấp phải cùng những thách thức trên bình diện quốc tế, trong bối cảnh thiên tai còn khó lường. Theo bà Thu, chỉ khi đánh giá được đầy đủ tình hình thì mới có những biện pháp khắc phục hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu nêu ý kiến tại buổi góp ý. Ảnh: Ngô Tùng

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội cũng cho rằng, dự thảo thể hiện “hướng ngoại” hơn “hướng nội”. “TPHCM mới phải liên kết vùng mạnh mẽ hơn nữa. Bên cạnh việc hướng ngoại mạnh, chúng ta càng phải hướng nội mạnh hơn với tinh thần mình tự giúp mình trước khi người khác giúp mình mạnh hơn”, bà Thu nói.

Về công tác xây dựng Đảng, bà Thu đề nghị xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thật vững mạnh, thực sự là cánh tay đắc lực và là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Trong khi đó, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Võ Viết Thanh đề nghị nhiệm kỳ tới thành phố phải rà soát những biến đổi trong quy hoạch của thành phố, tránh việc chạy theo lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân tiềm ẩn những tiêu cực lớn.

Theo ông Thanh, quy hoạch xây dựng cao tầng ở thành phố còn tình trạng thả nổi ở những năm trước, nơi nào có mặt bằng là có thể có giấy phép để xây cao tầng.

“Việc này để lại hậu quả về sau, cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội bị quá tải, khó khắc phục”, ông Thanh nói.

Trong bối cảnh tình hình thế giới khó lường, ông Võ Viết Thanh cho rằng TPHCM cần đề ra những phương án về kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng để xử lý kịp thời khi có những tình huống bất ngờ xảy ra.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phạm Chánh Trực.

Đồng tình, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phạm Chánh Trực cho rằng cần điều chỉnh lại quy hoạch theo hướng thành phố đa trung tâm, kết hợp chỉnh trang đô thị.

“Mình nhập 3 tỉnh, thành lại với nhau khi mỗi tỉnh đều có quy hoạch cũ thì bây giờ phải tổng hợp, tích hợp lại, xem lại toàn bộ các quy hoạch này và xin Chính phủ điều chỉnh theo tình hình mới”, ông Trực nói và cho rằng, thành phố sau 50 năm vẫn chưa có cuộc "đại chỉnh trang" nào nên cần làm dần và ưu tiên triển khai ở một số phường, xã.

Quang cảnh hội nghị.

Xử lý dứt điểm vụ Thủ Thiêm

Bà Phạm Phương Thảo – nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM cho rằng công tác cán bộ tới đây cần tạo được niềm tin trong bổ nhiệm người xứng đáng, có uy tín vào các cơ quan lãnh đạo, tránh việc mới bổ nhiệm lại bị xử lý. Đồng thời, quy trình bổ nhiệm cán bộ cần phù hợp hơn, bởi theo bà Thảo, hiện nay còn “nặng nề quá”.

“Cùng với đó là dám giải cứu người bị oan sai, quan tâm đến cán bộ cơ sở khi họ đang quá nhiều việc, quá áp lực”, bà Thảo kiến nghị.

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM cũng đề nghị công tác phân cấp, phân quyền cần được đẩy mạnh hơn nữa bởi thực tế còn tình trạng “xin hoài, thực tế chưa tốt lắm”. Đi liền đó là cấp trên phải tháo gỡ mạnh hơn cho cấp cơ sở.

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo trao đổi tại hội nghị.

Bà Phạm Phương Thảo đề xuất TPHCM nghiên cứu xây dựng một trung tâm thí nghiệm dùng chung. Bà cũng đề nghị xử lý nhanh vụ khiếu nại tại khu đô thị Thủ Thiêm, giải quyết dứt điểm vụ việc để tập trung phát triển thành phố. Đồng thời, TPHCM cần tập trung xử lý những công trình kéo dài, tạo “quả đấm” về xây dựng hạ tầng mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị cho biết việc tổ chức lấy ý kiến góp ý cho văn kiện báo cáo chính trị nhằm đảm bảo chất lượng cho văn kiện trong quá trình chuẩn bị đại hội. Do đó, các ý kiến góp ý cho Báo cáo chính trị là nguồn tư liệu quý báu, thể hiện rõ hơn tầm nhìn, khát vọng phát triển chung của thành phố trong nhiệm kỳ tới cũng như định hướng chiến lược mang tính đột phá trong bối cảnh mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

“Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, đảm bảo văn kiện trình đại hội thật sự là sản phẩm kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM; góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, thực hiện thắng lợi Đại hội XIV của Đảng, xây dựng TPHCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, logistics, khoa học – công nghệ hàng đầu của cả nước”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Ông Nghị thông tin, dự kiến Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ báo cáo với Bộ Chính trị về văn kiện, nhân sự cũng như các vấn đề nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào ngày 21/8 tới.