Khai mạc triển lãm 'Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam'

TPO - Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, sáng 7/8, tại TPHCM, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề “Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam” tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM).

Cũng trong thời gian này, triển lãm cũng diễn ra tại khu vực đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao và đối diện Công viên Chi Lăng) với chủ đề “Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM – Dấu ấn nhiệm kỳ 2021 – 2026”.

Hai không gian triển lãm diễn ra từ ngày 7/8 đến 17/8.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi, cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Ngô Tùng

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao), Ban tổ chức trưng bày hơn 100 hình ảnh tư liệu với chủ đề “Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam”, khái quát về lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam suốt chặng đường 80 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 6/1/1946 mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử nước nhà, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước ta. Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, Quốc hội đã không ngừng trưởng thành qua từng nhiệm kỳ, đổi mới hoạt động phù hợp với xu thế phát triển chung, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Lãnh đạo TPHCM xem hình ảnh đại biểu Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa VIII tại điểm bầu cử quận 3, TPHCM, tháng 4/1987.

Các ĐBQH TPHCM nhìn lại hoạt động của đoàn trong nhiệm kỳ khóa XV.

Triển lãm đồng thời tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ đại biểu luôn thể hiện và phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, những người đã luôn tận tụy, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Hình ảnh lịch sử của Quốc hội nước ta trong những ngày đầu năm 1946.

Hình ảnh các buổi tiếp xúc cử tri, hội thảo góp ý của Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XV.

Các bạn trẻ đến xem triển lãm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Ngô Tùng

Tại đường Đồng Khởi (đối diện công viên Chi Lăng), Ban tổ chức trưng bày 50 hình ảnh với chủ đề “Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM – Dấu ấn nhiệm kỳ 2021 – 2026”. Triển lãm giới thiệu những dấu ấn Đoàn ĐBQH TPHCM đã đạt được trong nhiệm kỳ qua với tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động trong việc giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương; triển khai chính quyền số và cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; giám sát, khảo sát trên cơ sở những nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm, bức xúc, những nội dung cần tháo gỡ về mặt cơ chế, chính sách pháp luật… góp phần phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của đất nước và của thành phố.

Trước đó, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/01/1946 –6/01/2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đoàn đại biểu Thành ủy – Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch, ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đoàn ĐBQH TPHCM cùng các đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.