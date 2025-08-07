TPHCM yêu cầu tiết kiệm và quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai trong tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở

TPO - Bên cạnh việc không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng, không nhận hoa chúc mừng đại hội, Thành ủy TPHCM cũng đề nghị Thường trực Đảng ủy các phường, xã, đặc khu Côn Đảo và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tham gia đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

Ngày 6/8, Thành ủy TPHCM ban hành văn bản khẩn đề nghị Thường trực Đảng ủy các phường, xã, đặc khu Côn Đảo và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tham gia đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

Hoạt động đóng góp sẽ được thực hiện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các đơn vị (nhiệm kỳ 2025 – 2030), nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, chung tay hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.

Mọi đóng góp gửi về UBMTTQ Việt Nam TPHCM, qua tài khoản cứu trợ: 37430104530094282 tại Kho bạc Nhà nước Khu vực II hoặc trực tiếp tại số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TPHCM, ngày 6/8. Ảnh: Ngô Tùng

Trước đó, ngày 5/8, Thành ủy TPHCM cũng đã có công văn khẩn gửi Thường trực Đảng ủy các phường, xã, đặc khu Côn Đảo và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy về việc thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí trong tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Việc này nhằm thực hành tiết kiệm và đảm bảo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại các phường, xã, đặc khu Côn Đảo và Đảng bộ trực thuộc Thành ủy được trang trọng, an toàn, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí, nhất là trong thời điểm cả nước đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị thiên tai.

Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy các phường, xã, đặc khu Côn Đảo và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy thực hiện nghiêm các nội dung, trong đó có việc không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng đại hội. Cùng với đó, không nhận hoa chúc mừng đại hội của các cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi tặng; chỉ bố trí hoa chúc mừng Đại hội của Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam TPHCM.

Từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường. Cuối tháng 7, đầu tháng 8, mưa lớn gây nên lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân, nhất là các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Nghệ An.

Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến ngày 5/8, riêng đợt mưa lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất vừa qua làm 20 người chết và mất tích; 20 người bị thương; 1.003 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 6.863 căn nhà bị hư hại; 519 hộ phải di dời khẩn cấp; 60 điểm trường, 10 trung tâm y tế bị thiệt hại, hư hỏng; trên 7.400 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.