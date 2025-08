Mệnh lệnh 'đã làm là phải thắng' của Thủ tướng

Sáng 2/8, tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành đã thông tin những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 222/2025 về Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM; công bố quyết định của Thủ tướng về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; quyết định của Thủ tướng ban hành kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Lãnh đạo TPHCM, Đà Nẵng trình bày các công việc cụ thể sắp tới để triển khai Nghị quyết của Quốc hội, kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo; đại diện các doanh nghiệp, đại diện đối tác quốc tế đã khẳng định mạnh mẽ cam kết đồng hành, tham gia, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trung tâm Tài chính quốc tế hoạt động từ ngày 1/9/2025

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế trong giai đoạn hiện nay là một trong những động lực để thu hút nguồn lực tài chính, đây cũng là xu thế thế giới, đòi hỏi của thực tiễn và phải làm thành công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam xác định xây dựng trung tâm tài chính quốc tế góp phần thực hiện đột phá chiến lược về thể chế, chính sách với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù được xây dựng, vận dụng và tiếp tục hoàn thiện trong những năm tới. Đây là quyết sách quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy quá trình chuyển dịch mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, qua đó nâng tầm vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu về tài chính, đầu tư và dịch vụ cao cấp, gắn với thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Thủ tướng cũng nêu rõ, việc xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế sẽ mang lại những lợi ích chiến lược và toàn diện, đóng vai trò quan trọng giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu to lớn.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, TPHCM và Đà Nẵng là hai trong số những đô thị năng động, sáng tạo của khu vực, nơi hội tụ nhiều yếu tố nền tảng vững chắc và lợi thế chiến lược.

Để xây dựng và phát triển thành công Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng cho rằng phải quán triệt tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động bứt phá, quyết liệt, hiệu quả, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn”, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm, hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, cũng không nóng vội để bỏ lỡ thời cơ, coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian và quyết đoán đúng lúc.

Xác định nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, thường xuyên, “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp”, “đã làm là phải thắng, thành công”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, với tinh thần mạnh mẽ, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt nhưng chắc chắn và phải thành công, ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền TPHCM và Đà Nẵng đã tích cực triển khai nghị quyết, trong đó, đã tập trung xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn và chuẩn bị sẵn sàng về hạ tầng, nguồn lực để hình thành, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Các bộ, ngành Trung ương đã và đang phối hợp với hai thành phố để quyết tâm xây dựng các nghị định của Chính phủ về thành lập và cơ chế chính sách đặc thù đối với các sản phẩm tài chính, ngoại hối, giải quyết tranh chấp... tại trung tâm tài chính quốc tế; nhằm thực hiện đồng bộ, lập tức cho phép Trung tâm đi vào hoạt động ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2025.

Cùng với đó, Thủ tướng cho biết, các nghị quyết “bộ tứ trụ cột” được Bộ Chính trị ban hành cũng rất đồng bộ và phục vụ sự phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế, qua đó tạo niềm tin, tạo động lực, tạo sự phấn khởi cho các nhà đầu tư.

Nơi hội tụ của dòng vốn cùng những tư tưởng tiến bộ, sáng tạo đổi mới

Các đại biểu quốc tế dự hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt và thống nhất nhận thức thực hiện nghiêm túc một số quan điểm, chỉ đạo trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là một đột phá về thể chế, chính sách, huy động nguồn lực.

Thứ hai, thể chế là tiên phong, hạ tầng là nền tảng, nhân lực là then chốt.

Thứ ba, bảo đảm hài hòa, cân bằng giữa tự do tài chính và an toàn tài chính bền vững. Tự do tài chính là cần thiết, quan trọng, nền tảng để thu hút sáng tạo, truyền cảm hứng, tạo nguồn lực phát triển, nhưng an toàn tài chính là nguyên tắc rất cơ bản, không thể bỏ qua.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội để TPHCM và Đà Nẵng có cơ sở pháp lý thành lập cơ quan điều hành, cơ quan giám sát, sớm đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào hoạt động; phối hợp chặt chẽ với tổ chức tài chính tại Việt Nam và quốc tế, tham vấn chính sách dựa trên kinh nghiệm quốc tế.

Đối với TPHCM và Đà Nẵng, Thủ tướng yêu cầu bố trí nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện nền tảng và tạo thuận lợi để phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế như: thể chế, nguồn nhân lực, môi trường sống, hệ sinh thái...; đồng thời, bố trí ngân sách và huy động nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc xây dựng và vận hành Trung tâm.

Cùng với đó, vận động, tiếp cận và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các định chế tài chính, ngân hàng, nhà đầu tư tham gia, đầu tư vào Trung tâm tài chính tại địa phương; tiếp tục duy trì, mở rộng hợp tác, với các đối tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tài chính trong quá trình xây dựng, phát triển các dịch vụ, sản phẩm tài chính mới, xây dựng cơ chế, chính sách, ưu đãi vượt trội.

Theo Thủ tướng, việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là vấn đề mới, khó, nhạy cảm và chưa từng có tiền lệ đối với Việt Nam nhưng chúng ta không đợi có đủ mọi điều kiện rồi mới làm. Do đó, trong quá trình triển khai, chúng ta sẽ tạo ra điều kiện, hình thành năng lực, rút ra bài học kinh nghiệm và kiến tạo mô hình phát triển thì mới có thể thành công.