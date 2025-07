Chủ tịch TPHCM: Phi địa giới là mệnh lệnh, để người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ ở bất cứ đâu

TPO - Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được yêu cầu Sở Nội vụ phải phối hợp các sở ngành thành phố nghiên cứu ngay việc phi địa giới để người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ ở bất cứ nơi đâu. “Đây là mệnh lệnh bắt buộc để phục vụ người dân tốt hơn”, ông nói.

Sáng 1/7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Văn Lợi đã đến khảo sát tình hình hoạt động bộ máy chính quyền cấp xã mới tại phường Dĩ An và làm việc với cán bộ, công chức của phường. Đây cũng là địa bàn cơ sở đầu tiên của TPHCM mà ông Được đến làm việc khi thành phố chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND phường Dĩ An Trần Thị Thanh Thủy cho biết, phường Dĩ An được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Dĩ An, An Bình và một số khu phố thuộc phường Tân Đông Hiệp. Phường có diện tích tự nhiên 21.38 km2, dân số hơn 227.000 người.

Trung tâm hành chính công phường Dĩ An được rà soát, bố trí cơ sở vật chất, đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống điện, internet, điện thoại; kết nối giải quyết thủ tục liên thông với TPHCM.

Theo bà Thủy, từ ngày 16/6 đến nay, phần lớn cán bộ, công chức đã dần thích nghi với vị trí công tác mới, tạo điều kiện thuận lợi để bộ máy mới của phường đi vào vận hành chính thức từ hôm nay, 1/7.

Theo bà Thủy, khó khăn nhất của phường hiện nay là việc nâng cấp đường truyền công nghệ thông tin, phục vụ giải quyết thủ tục cho người dân. Vừa qua, phường đã ứng trước kinh phí để nâng cấp tốc độ đường truyền để kịp phục vụ giải quyết số lượng lớn các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp những ngày đầu vận hành bởi nếu không nâng cấp sẽ dễ xảy ra tình trạng ùn ứ.

Ngoài ra, do phường có dân số rất đông nên cũng gặp áp lực trong việc đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đình Thắng đánh giá hệ thống số của phường cơ bản đảm bảo vận hành theo đúng theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Với đề nghị nâng cấp đường truyền, ông Thắng cho hay UBND TPHCM đã có thông báo để các phường mới đăng ký và bước đầu đã bố trí vốn nhằm trang bị cơ sở vật chất hệ thống đường truyền mới. Tiếp theo, các phường cần đăng ký sớm để thành phố bố trí, trang bị sớm cho các đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi nói rằng, một trong những yêu cầu then chốt hiện nay phải chăm lo đời sống người dân, đồng thời cũng tuyên truyền để mỗi người dân cùng chung sức phát triển thành phố cũng như tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông Lợi nhấn mạnh, chính quyền phải làm cho người dân được sống hạnh phúc hơn và điều này cần được thể hiện đầu tiên ở trung tâm hành chính công. Do đó, nơi đây phải tập trung chuyển đổi số, đặt hàng về khoa học công nghệ và thành phố cũng ưu tiên ngân sách đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực cho trung tâm hành chính công.

Bắt buộc phải phi địa giới hành chính

Qua buổi khảo sát, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao sự chỉ đạo của chính quyền thành phố Dĩ An và tỉnh Bình Dương (cũ) trong triển khai các mặt công tác thời gian qua, nhất là trong hoạt động phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Đối với điều kiện trụ sở làm việc mới cho cán bộ, ông Được yêu cầu, sau 1/7 chính quyền các phường xã, đặc khu chọn vị trí, diện tích đủ để đáp ứng cho tương lai. Theo đó, phải quy hoạch 168 phường, xã, đặc khu mới đảm bảo có trụ sở hành chính phục vụ tốt hơn, hiện đại, tiện ích hơn gắn với số hóa. Trụ sở nào không đảm bảo cần xây mới, đảm bảo đồng bộ.

“Tiền bạc thành phố phải lo nhằm phát huy hiệu quả cao nhất việc phục vụ cho nhân dân. Đây chính là mặt tiền của chính quyền, nơi tiếp xúc với nhân dân, bao nhiêu tiền cũng phải lo”, ông Được khẳng định.

Ông Được cũng yêu cầu phải quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa đối với đội ngũ cán bộ công chức để đảm bảo tính chuyên nghiệp, đạo đức công vụ.

Ông Được đề nghị Sở Nội vụ tham mưu thành phố công bố toàn bộ bộ thủ tục, hồ sơ, quy trình thực hiện và công bố rộng rãi trên các phương tiện đại chúng. Đồng thời thành phố sẽ củng cố hơn nữa “bộ tứ” công cụ về công nghệ (quản lý hồ sơ, văn bản; thủ tục giải quyết hồ sơ của dân và doanh nghiệp; cổng 1022).

Sở Nội vụ cũng phải phối hợp các sở ngành thành phố nghiên cứu ngay việc phi địa giới để người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ ở bất cứ nơi đâu. “Đây là mệnh lệnh bắt buộc để phục vụ người dân tốt hơn”, ông nói.

Trao đổi trước đó, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi cũng nhấn mạnh yêu cầu địa phương đẩy mạnh thực hiện phi địa giới hành chính. “168 phường phải thành một mái nhà chung trong ngôi nhà chung TPHCM”, ông Lợi nói.

Trước buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã khảo sát hoạt động tại Trung tâm hành chính công phường Dĩ An trong ngày đầu tiên vận hành mô hình chính quyền phường, xã mới sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy.