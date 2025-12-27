Công an thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4

TPO - Chiều 27/12, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ mừng công nhân dịp được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4 và phát động đợt thi đua 100 ngày "Ba nhất" - Phát huy truyền thống Anh hùng, hành động phục vụ Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy công an Trung ương, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng Công an TP Hà Nội đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4 và những thành tích, chiến công mà cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, những kết quả, thành tích đó khẳng định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, kéo giảm tội phạm và duy trì môi trường, vị thế thành phố vì hòa bình đã được thế giới và du khách nước ngoài công nhận. Chính những điều này là động lực rất quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, với 4 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, với sự đoàn kết, thống nhất, Công an TP Hà Nội sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách và tạo ra những kỳ tích, những dấu ấn mới trên các mặt công tác và đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, việc Công an TP Hà Nội đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4 là sự khẳng định sinh động cho truyền thống anh hùng, cho bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao cả và sự cống hiến bền bỉ của lực lượng Công an Thủ đô.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Theo ông Thắng, cùng với tư duy đổi mới sáng tạo, lấy nhân dân làm trung tâm phục vụ, Công an TP Hà Nội đã đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính góp phần xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, minh bạch, hiệu quả" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội chia sẻ, những kết quả Công an TP Hà Nội đạt được không chỉ phản ánh sự tiến bộ về công nghệ mà quan trọng hơn là thể hiện tinh thần Công an vì Nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng an ninh, an toàn, văn minh và thân thiện.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được đón nhận vừa là niềm tự hào, vừa là mệnh lệnh chính trị, đồng thời cũng là động lực mạnh mẽ thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, cống hiến, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.