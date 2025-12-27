Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Người phụ nữ thoát chết thần kỳ dưới gầm container

Hương Chi
TPO - Người phụ nữ đi xe máy, rẽ trái, không chú ý quan sát đã bị xe đầu kéo container tông trúng. Sau va chạm, xe máy và người điều khiển lọt vào gầm xe đầu kéo, may mắn nạn nhân thoát chết.

Clip: Diễn biến vụ tai nạn được camera hành trình trên ô tô ghi lại

Chiều 27/12, người phụ nữ đi xe máy lưu thông trên đường ĐT.743 hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Khi xe đi tới ngã tư thì rẽ trái vào đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn thuộc phường An Phú, TPHCM.

Do xe máy bất ngờ từ bên phải băng qua trái, tài xế lái xe đầu kéo container không kịp xử lý, đã tông trúng. Sau va chạm, xe máy và người phụ nữ lọt dưới gầm xe đầu kéo.

Người đi đường phát hiện vụ việc đã nhanh chóng chạy tới hỗ trợ, đưa nạn nhân vào lề đường. Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phú cấp cứu trong tình trạng nhiều vết thương, không thể tự đứng dậy nhưng tỉnh táo.

tn-1.jpg
tn-2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, xe máy nằm dưới bánh xe đầu kéo. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng an ninh cơ sở đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Cảnh sát giao thông Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hương Chi
