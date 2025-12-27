'Trái tim nhỏ nhưng niềm tin và lòng yêu nước không nhỏ'

TPO - Đó là chia sẻ của vận động viên bắn súng Trịnh Thu Vinh - người giành 4 Huy chương vàng, phá 3 kỷ lục SEA Games, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, sáng 27/12.

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.

Vận động viên Trịnh Thu Vinh (giữa) tại Sea Games 33. Ảnh: PV.



Trong phần giao lưu tại đại hội, vận động viên, xạ thủ Trịnh Thu Vinh - người giành 4 Huy chương vàng, phá 3 kỷ lục SEA Games đã tham gia một thử thách nhỏ về khả năng tập trung của một xạ thủ.

Khi đó, trên màn hình của đại hội chạy 5 hình ảnh trong 10 giây. Người dẫn chương trình đặt câu hỏi về thứ tự của các hình ảnh ở vị trí số 2, số 3, số 4.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh trả lời thành công: hình ảnh số 1 là mía, số 2 là 53 và số 4 là nhịp tim.

Giải thích rằng, Thu Vinh có chút ngập ngừng bởi “áp lực khi đứng trên sân khấu trước khán giả”, người dẫn chương trình đặt câu hỏi, những hình ảnh đó có ý nghĩa gì với Thu Vinh.

Trước các đại biểu dự đại hội, Thu Vinh chia sẻ, cô xuất thân từ gia đình nông dân, bố mẹ làm nghề trồng mía, nên mía là “biểu tượng gắn liền với tuổi thơ”.

Thứ 2, số 53 chính là hai số cuối trong dãy số trên khẩu súng Thu Vinh đang dùng. “Đây cũng là người bạn đồng hành với em trên đấu trường trong nước cũng như quốc tế để mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam”, Thu Vinh nói.

Về hình ảnh nhịp tim, Thu Vinh chia sẻ, nhịp tim trong bắn súng rất là quan trọng, bởi nó quyết định độ rung động của một phát bắn.

“Trong thi đấu, em luôn nghĩ rằng mình có một trái tim nhỏ nhưng niềm tin và lòng yêu nước của em không hề nhỏ. Em luôn cố gắng phấn đấu hết mình để có thể thật nhiều lần đứng trên bục cao nhất của đấu trường quốc tế, được hát vang quốc ca Việt Nam và nhìn lá cờ Tổ quốc kéo cao trên đấu trường quốc tế. Đó là một trong cách thể hiện lòng yêu nước của em”, Thu Vinh xúc động chia sẻ.