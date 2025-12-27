Thu rào chắn nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, bố trí thêm 3 làn xe, giảm ùn tắc

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng theo hướng tăng thêm 3 làn xe cho phương tiện qua lại. Thông báo được đưa ra sau khi hàng rào thi công hầm chui tại đây được thu hồi.

Cụ thể, Sở Xây dựng yêu cầu, đến ngày 27-28/12, chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút Giải Phóng – Kim Đồng phải thu gọn toàn bộ rào chắn tại trung tâm nút giao, sau đó sơn kẻ bố trí thêm 3 làn xe chạy. Toàn bộ bề rộng mặt đường nút giao được mở rộng thêm tối thiểu 10m.

Thi công hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng ở thời điểm cuối tháng 12/2025.

Sau khi hoàn thiện việc thu rào, sơn kẻ, bố trí thêm 3 làn xe, chủ đầu tư phối hợp với cơ quan chức năng trong đó có Phòng CSGT Hà Nội hướng dẫn, điều tiết, tổ chức giao thông cho phương tiện lưu thông bình thường qua nút giao Kim Đồng – Giải Phóng.

Cùng với đó, Sở Xây dựng yêu cầu điều chỉnh hệ thống dải phân cách giữa di động trên đường Giải Phóng kết hợp bổ sung biển chỉ dẫn, người hướng dẫn, hệ thống sơn kẻ đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi vào nút giao phù hợp với diện tích sau khi thu gọn rào chắn. Đóng dải phân cách giữa trên đường Giải Phóng (đối diện số nhà 821, 823 đường Giải Phóng) và khôi phục điểm mở dải phân cách trên đường Giải Phóng (đối diện số nhà 807).

Mở rộng diện tích rào chắn khu vực trung tâm nút giao thêm 526m2 so với phương án thu gọn diện tích rào chắn khu vực trung tâm nút. Thời gian điều chỉnh rào chắn từ 22h tối hôm trước đến trước 5h sáng hôm sau để phục vụ thi công hạng mục trạm bơm và cải tạo vỉa hè.