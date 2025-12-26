Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội quy định màu nền riêng, gắn mã QR tích hợp cho xe điện

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Về các giải pháp giảm ô nhiễm không khí, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức giao thông, hệ thống camera giám sát, các quy định màu nền biển kiểm soát để nhận diện các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh và gắn mã QR tích hợp xe xanh vào hệ thống đăng ký và thu phí giao thông điện tử ETC...

UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch về triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Theo đó, Hà Nội tập trung huy động tổng lực các nguồn lực, triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Về giải pháp nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, Hà Nội yêu cầu thực hiện các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn 126 xã, phường đảm bảo duy trì thường xuyên liên tục.

Riêng về xử lý rác thải, Hà Nội sẽ bổ sung công suất xử lý khoảng trên 5.000 tấn/ngày với việc xây dựng 3 nhà máy đốt rác. Cùng lúc kêu gọi đầu tư 2 nhà máy xử lý chất thải theo quy hoạch: Nhà máy xử lý rác Châu Can, xã Chuyên Mỹ với công suất đến năm 2050 khoảng 1.000 tấn/ngày; Nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong, Chương Mỹ (dự kiến điều chỉnh công suất lên 2.000 tấn/ngày).

image-4.jpg
Ảnh minh họa

Xử lý chất thải rắn xây dựng sẽ được đẩy nhanh thủ tục mở mới 3 khu với công suất xử lý khoảng 2.180 tấn/ngày.

Về xử lý bùn thải, Hà Nội sẽ thúc tiến độ các dự án có cấu phần tích hợp xử lý bùn thải là Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công và dự án Cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hà Nội (trong khu liên hợp Nam Sơn).

Đối với các nhóm giải pháp khắc phục ô nhiễm không khí: UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đang rà soát, cập nhật quy hoạch để bố trí quỹ đất cho việc phát triển hệ thống trạm/trụ sạc điện tại các bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các khu vực công cộng.

Tập trung thanh tra, kiểm tra các đối tượng thuộc danh mục ngành nghề có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường đất, không khí, nguồn nước và các hoạt động đốt mở (đốt rác, đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp, …).

Một hành động quan trọng khác là thành phố đã thực hiện đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông “xanh”; bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện các giải pháp liên quan quy hoạch, xây dựng hạ tầng, chính sách, kỹ thuật để các tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện theo lộ trình được ban hành.

Rà soát mạng lưới truyền tải điện của Thành phố để thực hiện nâng cấp hệ thống đường dây, bảo đảm đáp ứng nguồn điện cung cấp cho hệ thống trạm/trụ sạc điện của Thành phố và phù hợp với nhu cầu xây dựng trạm/trụ sạc điện; trước mắt trong khu vực vành đai 1.

Đặc biệt, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức giao thông, hệ thống camera giám sát, các quy định màu nền biển kiểm soát để nhận diện các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh và gắn mã QR tích hợp xe xanh vào hệ thống đăng ký và thu phí giao thông điện tử ETC;…

Cùng với đó là việc công bố chỉ số chất lượng không khí (AQI) hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của Thành phố, của Sở và các ứng dụng trên thiết bị di động.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ AI trong quản lý, theo dõi, giám sát, quan trắc và cảnh báo môi trường.

Ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến cho việc sản xuất các loại pin sạc điện, thiết bị sạc thân thiện với môi trường và an toàn khi sử dụng để phục vụ cho phát triển giao thông “xanh”.

TP Hà Nội khẳng định việc ưu tiên xã hội hóa, công khai tiêu chí, cơ chế phối hợp tài chính liên ngành nhiệm vụ có liên quan tài chính – kỹ thuật – xây dựng, cơ chế hỗ trợ vay vốn, ưu đãi thuế... Danh mục dự án thu hút đầu tư sẽ được công bố công khai để huy động các nguồn lực xã hội hóa tập trung phát triển mạng lưới giao thông công cộng đa phương thức, phủ rộng trên các tuyến, kết nối địa bàn trọng điểm, hệ thống trạm/trụ sạc, dịch vụ cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch….

Trần Hoàng
#Giải pháp giảm ô nhiễm không khí tại Hà Nội #Phát triển giao thông xanh và phương tiện năng lượng sạch #Quản lý chất thải rắn và xử lý rác thải đô thị #Ứng dụng công nghệ trong quản lý môi trường #Chính sách và quy định bảo vệ môi trường đô thị #Đầu tư và phát triển hạ tầng môi trường #Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường #Giám sát môi trường bằng công nghệ cao #Xây dựng hệ thống trạm sạc điện và năng lượng sạch #Tăng cường thanh tra #kiểm tra môi trường

