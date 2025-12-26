Hà Nội: Công bố nghị quyết về công tác cán bộ

TPO - Ông Trần Thanh Hà - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Sáng 26/12, Thường trực HĐND TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.

Theo Nghị Quyết số 502/NQ-TTHĐND ngày 26/12/2025, Thường trực HĐND thành phố quyết nghị: Bổ nhiệm ông Trần Thanh Hà (sinh ngày 27/4/1975) - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cho biết, ông Trần Thanh Hà là cán bộ được đào tạo bài bản, đã được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, ông Trần Thanh Hà đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thường trực HĐND TP. Hà Nội chúc mừng tân Chánh Văn phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Trần Thanh Hà.

Ông Trần Thế Cương tin tưởng, trên cương vị mới tân Chánh Văn phòng Trần Thanh Hà sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Thế Cương cũng đề nghị lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố, tập thể cán bộ, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố phối hợp chặt chẽ để ông Trần Thanh Hà hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Trần Thanh Hà cảm ơn lãnh lãnh đạo thành phố đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới và cam kết sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Thanh Hà cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo Đảng ủy HĐND, Thường trực HĐND thành phố; sự hỗ trợ của cán bộ, người lao động Văn phòng để hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao.