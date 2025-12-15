Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về công tác cán bộ

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thành ủy Huế vừa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt, nhằm tăng cường năng lực tham mưu, lãnh đạo ở những lĩnh vực trọng yếu của thành phố.

Ngày 15/12, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy công bố Quyết định số 122-QĐ/TU ngày 5/12/2025, điều động ông Lương Bảo Toàn - Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP. Huế, đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Huế. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/12/2025.

cong-bo-qd-cua-btv-thanh-uy-hue.jpg
Trao quyết định bổ nhiệm﻿ ông Lương Bảo Toàn (thứ 2, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP. Huế) và ông Dương Phước Phú (thứ 3 từ trái sang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái) giữ các vị trí công tác mới thuộc Thành ủy Huế.

Hội nghị cũng công bố quyết định điều động ông Dương Phước Phú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Thư ký Bí thư Thành ủy Huế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế Phan Xuân Toàn nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Thành ủy Huế tin tưởng các cán bộ được phân công sẽ sớm nắm bắt công việc, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, ông Lương Bảo Toàn bày tỏ vinh dự trước sự tin tưởng của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy Huế, đồng thời cam kết nỗ lực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đoàn kết cùng tập thể, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của TP. Huế.

Ngọc Văn
#Ban Thường vụ #Thành ủy Huế #quyết định #công bố #điều động #bổ nhiệm #Chánh Thanh tra #Ban Nội chính #TP. Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục