Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về công tác cán bộ

TPO - Thành ủy Huế vừa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt, nhằm tăng cường năng lực tham mưu, lãnh đạo ở những lĩnh vực trọng yếu của thành phố.

Ngày 15/12, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy công bố Quyết định số 122-QĐ/TU ngày 5/12/2025, điều động ông Lương Bảo Toàn - Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP. Huế, đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Huế. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/12/2025.

Trao quyết định bổ nhiệm﻿ ông Lương Bảo Toàn (thứ 2, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP. Huế) và ông Dương Phước Phú (thứ 3 từ trái sang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái) giữ các vị trí công tác mới thuộc Thành ủy Huế.

Hội nghị cũng công bố quyết định điều động ông Dương Phước Phú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Thư ký Bí thư Thành ủy Huế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế Phan Xuân Toàn nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Thành ủy Huế tin tưởng các cán bộ được phân công sẽ sớm nắm bắt công việc, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, ông Lương Bảo Toàn bày tỏ vinh dự trước sự tin tưởng của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy Huế, đồng thời cam kết nỗ lực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đoàn kết cùng tập thể, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của TP. Huế.