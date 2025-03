Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại Huế

TPO - Tại thành phố (TP) Huế đã điều động, bố trí cán bộ đối với 58 lãnh đạo công an cấp phòng, cấp huyện và 222 cán bộ công an cấp đội, cấp xã.

Ngày 1/3, Công an TP Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Công an TP Huế đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Huế về tổ chức bộ máy; quyết định về điều động, bố trí cán bộ đối với 58 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện và 222 cấp đội, cấp xã.

Công an TP Huế đã sắp xếp, bố trí mỗi công an cấp xã có tối thiểu 12 cán bộ công an theo mô hình của Bộ Công an.

Quá trình sắp xếp bộ máy, nhiều lãnh đạo, chỉ huy công an đã tình nguyện về cơ sở hoặc bố trí ở những vị trí khó khăn, vất vả hơn. Sau sắp xếp, đã giải thể 9 công an quận, huyện, thị xã và 80 đội trực thuộc; chuyển giao 27 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn về công an cấp tỉnh, công an cấp xã; tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các sở, ngành về Công an TP Huế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Huế, đề nghị Công an TP Huế cần nhanh chóng ổn định tổ chức, khẩn trương chỉ đạo triển khai ngay các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương huy động các nguồn tài chính hợp pháp, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn tài chính phục vụ công tác thường xuyên, đột xuất của lực lượng công an thành phố và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện đại cho các lực lượng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự của công an cấp xã.

Các cán bộ, chiến sĩ công an được điều động nhận công tác mới cần tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an TP Huế, yêu cầu trong thời gian tới, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bảo đảm quán xuyến địa bàn, đối tượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, không để trống địa bàn và bỏ lọt đối tượng

Tổ chức hướng dẫn công an cấp xã khi tiếp nhận ngay nhiệm vụ mới, nhất là nhiệm vụ thực hiện kiêm nhiệm công tác trực ban hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra để kịp thời tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn xã, phường, thị trấn…