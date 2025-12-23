Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 23/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

tienphong-2312canbo.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Mạnh Linh. Ảnh: PV.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Mạnh Linh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng khẳng định, ông Trịnh Mạnh Linh là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành qua nhiều cơ quan khác nhau của Trung ương và địa phương.

Trong quá trình công tác, ông Trịnh Mạnh Linh được Ban Bí thư đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong công việc, luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông Lê Minh Hưng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, khối lượng công việc của ban rất quan trọng; đề nghị ông Trịnh Mạnh Linh sớm bắt tay triển khai ngay các công việc, cùng với tập thể ban phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ những nội dung công việc, nhiệm vụ mà Ban Tổ chức Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, giao phó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, uy tín của ban, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh bày tỏ niềm xúc động, nhấn mạnh rằng, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn; đồng thời, xin tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Trường Phong
#Ban Tổ chức Trung ương #Công tác cán bộ #Lê Minh Hưng #Trịnh Mạnh Linh

Xem thêm

Cùng chuyên mục