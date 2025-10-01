Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng hỏi thăm, trao quà hỗ trợ nhân dân tỉnh Ninh Bình

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 1/10, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quà trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm giúp nhân dân tỉnh Ninh Bình sớm khắc phục hậu quả bão số 10.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, rạng sáng 29/9, triều cường kết hợp gió mạnh cấp 9 và sóng lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng đoạn đê biển Hải Thịnh III tại K25+570. Đặc biệt, trong khoảng 3h-7h sáng 30/9, nhiều cơn lốc xoáy đã quét qua vùng ven biển, khiến 9 người thiệt mạng, 50 người bị thương; 21 nhà cấp 4 bị sập hoàn toàn, 2 nhà sập tầng 2, hơn 1.200 căn nhà hư hỏng, tốc mái, cùng nhiều trường học, cơ sở y tế và hạ tầng bị ảnh hưởng.

Trước tình hình khẩn cấp, tỉnh đã huy động lực lượng ứng cứu, di dời khoảng 2.000 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; hỗ trợ ngay cho gia đình có người thiệt mạng (25 triệu đồng/người) và người bị thương (5 triệu đồng/người); đồng thời chỉ đạo cứu chữa miễn phí cho các nạn nhân, khẩn trương gia cố đê biển, khôi phục điện, nước, viễn thông và hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống.

screen-shot-2025-10-01-at-170407.png
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho tỉnh Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: Báo NB.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Hưng truyền đạt tình cảm thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tới Nhân dân Ninh Bình; đồng thời đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của hệ thống chính trị trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả. Đồng chí nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo đảm an toàn tính mạng, chăm lo đời sống nhân dân và sớm khôi phục sản xuất, y tế, giáo dục.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Hưng đã trao quà hỗ trợ cho tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã trao 500 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ Trung ương để giúp địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 10.

Minh Đức
#thiệt hại do bão #hỗ trợ nhân dân Ninh Bình #sạt lở đê biển Hải Thịnh #ứng cứu bão lũ #khắc phục hậu quả bão #ứng phó thiên tai Việt Nam #hỗ trợ cứu trợ bão #Trưởng Ban tổ chức Trung ương #Ninh Bình #MTTQ Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục