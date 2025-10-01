Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng hỏi thăm, trao quà hỗ trợ nhân dân tỉnh Ninh Bình

TPO - Ngày 1/10, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quà trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm giúp nhân dân tỉnh Ninh Bình sớm khắc phục hậu quả bão số 10.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, rạng sáng 29/9, triều cường kết hợp gió mạnh cấp 9 và sóng lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng đoạn đê biển Hải Thịnh III tại K25+570. Đặc biệt, trong khoảng 3h-7h sáng 30/9, nhiều cơn lốc xoáy đã quét qua vùng ven biển, khiến 9 người thiệt mạng, 50 người bị thương; 21 nhà cấp 4 bị sập hoàn toàn, 2 nhà sập tầng 2, hơn 1.200 căn nhà hư hỏng, tốc mái, cùng nhiều trường học, cơ sở y tế và hạ tầng bị ảnh hưởng.

Trước tình hình khẩn cấp, tỉnh đã huy động lực lượng ứng cứu, di dời khoảng 2.000 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; hỗ trợ ngay cho gia đình có người thiệt mạng (25 triệu đồng/người) và người bị thương (5 triệu đồng/người); đồng thời chỉ đạo cứu chữa miễn phí cho các nạn nhân, khẩn trương gia cố đê biển, khôi phục điện, nước, viễn thông và hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho tỉnh Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: Báo NB.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Hưng truyền đạt tình cảm thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tới Nhân dân Ninh Bình; đồng thời đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của hệ thống chính trị trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả. Đồng chí nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo đảm an toàn tính mạng, chăm lo đời sống nhân dân và sớm khôi phục sản xuất, y tế, giáo dục.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Hưng đã trao quà hỗ trợ cho tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã trao 500 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ Trung ương để giúp địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 10.