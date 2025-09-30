Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Ninh Bình: Khẩn trương cung cấp lương thực, nước uống cho người dân vùng bão

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 30/9, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Công điện số 16 yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Ninh Bình, tính đến 7h ngày 30/9, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề, nhiều công trình hạ tầng, nhà cửa bị tốc mái, gãy đổ.

screen-shot-2025-09-30-at-172206.png
Cảnh tang tóc tại vùng quê Ninh Bình sau cơn giông lốc. Ảnh: Trọng Tùng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 178 ngày 29/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương tập trung huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, bố trí nơi ở tạm, cung cấp lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ bị ảnh hưởng, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách và đối tượng yếu thế, bảo đảm không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở an toàn.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức cứu chữa miễn phí người bị thương, thăm hỏi, hỗ trợ hậu sự cho các trường hợp thiệt mạng; đồng thời khẩn trương khắc phục hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là các cơ sở giáo dục, y tế, đảm bảo hoàn thành trước ngày 5/10.

Các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ thống kê, rà soát thiệt hại chính xác, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và huy động các nguồn lực hỗ trợ Nhân dân, tránh thất thoát, tiêu cực. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn khắc phục sản xuất nông nghiệp, xử lý sự cố đê điều, hồ đập; Sở Xây dựng, Công Thương, Khoa học & Công nghệ tập trung khôi phục hạ tầng, điện, viễn thông. Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Công điện, khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Minh Đức
#bão số 10 Ninh Bình #hỗ trợ lương thực nước uống #khắc phục hậu quả bão #cứu trợ thiên tai Ninh Bình #thiệt hại hạ tầng Ninh Bình #cứu hộ cứu nạn bão #bảo đảm an toàn dân cư #ứng phó mưa lũ Ninh Bình #phòng chống thiên tai tỉnh Ninh Bình #xây dựng lại nhà cửa sau bão

Xem thêm

Cùng chuyên mục