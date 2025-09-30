Chủ tịch Ninh Bình: Khẩn trương cung cấp lương thực, nước uống cho người dân vùng bão

TPO - Ngày 30/9, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Công điện số 16 yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Ninh Bình, tính đến 7h ngày 30/9, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề, nhiều công trình hạ tầng, nhà cửa bị tốc mái, gãy đổ.

Cảnh tang tóc tại vùng quê Ninh Bình sau cơn giông lốc. Ảnh: Trọng Tùng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 178 ngày 29/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương tập trung huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, bố trí nơi ở tạm, cung cấp lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ bị ảnh hưởng, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách và đối tượng yếu thế, bảo đảm không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở an toàn.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức cứu chữa miễn phí người bị thương, thăm hỏi, hỗ trợ hậu sự cho các trường hợp thiệt mạng; đồng thời khẩn trương khắc phục hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là các cơ sở giáo dục, y tế, đảm bảo hoàn thành trước ngày 5/10.

Các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ thống kê, rà soát thiệt hại chính xác, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và huy động các nguồn lực hỗ trợ Nhân dân, tránh thất thoát, tiêu cực. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn khắc phục sản xuất nông nghiệp, xử lý sự cố đê điều, hồ đập; Sở Xây dựng, Công Thương, Khoa học & Công nghệ tập trung khôi phục hạ tầng, điện, viễn thông. Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Công điện, khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.