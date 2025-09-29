6 người chết do giông lốc kinh hoàng quét qua Ninh Bình sáng nay

TPO - Sáng 29/9, một trận giông lốc dữ dội quét qua địa bàn tỉnh Ninh Bình, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, toàn tỉnh ghi nhận 6 người tử vong, 7 người bị thương, nhiều công trình dân sinh và hạ tầng bị hư hỏng nặng.

Từ khoảng 3h đến 5h sáng, lốc xoáy xuất hiện tại nhiều xã ven biển. Xã Quỹ Nhất là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với 4 người tử vong và 3 người bị thương. Tại xã Hải Anh và Hải Thịnh, mỗi nơi một trường hợp tử vong; riêng xã Hải Thịnh thêm 4 người bị thương.

Hình ảnh sau giông lốc tại xã Quỹ Nhất, Ninh Bình. Ảnh: H.L

Về tài sản, giông lốc đã làm 10 ngôi nhà cấp 4 bị đổ sập, 10 ngôi nhà khác tốc mái, một điểm trường tại xã Kim Đông bị tốc mái hoàn toàn; khoảng 30 cột điện gãy đổ, nhiều cây xanh bị quật ngã, hàng chục héc-ta lúa và hoa màu bị hư hại nặng.

Tại tuyến đê biển xã Hải Thịnh, kè biển bị sạt lở, sập ba vị trí (mỗi vị trí khoảng 20 x 15m). Chính quyền đã khẩn trương xử lý bước đầu bằng rọ đá để hạn chế nguy cơ lan rộng. Lực lượng chức năng đồng thời triển khai phương án sơ tán, di dời 894 lao động nuôi trồng thủy sản ngoài đê (tương ứng 782 lều, chòi) vào bờ an toàn; tổ chức sơ tán 341 hộ dân với 870 nhân khẩu tại xã Hải Thịnh đến nơi tránh trú an toàn.

Để ứng phó với mưa lớn, các đơn vị vận hành 18 máy bơm tại 20 trạm, mở 3 cống và 1 âu tiêu thoát nước đệm, sẵn sàng tiêu úng, bảo vệ khu dân cư và sản xuất.

Một ngôi nhà tại Nghĩa Hưng (Ninh Bình) sau cơn giông. Ảnh: H.L

Trong vòng 24 giờ qua, lượng mưa đo được tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ở mức cao: Tam Điệp 176,8 mm, Cúc Phương 137,4 mm, TP Ninh Bình 96,3 mm.