Hà Nội: Tôn bay, cây đổ do giông lốc

TPO - Khoảng 13h ngày 30/8, trên địa bàn xã Vật Lại bất ngờ xuất hiện mưa to kèm giông lốc đã làm tốc mái tôn của một số hộ dân và nhiều cây xanh bị gãy đổ.

Giông lốc tại xã Vật Lại đã cuốn một số tấm tôn bay lên trời được một tài xế ghi lại (nguồn: Ba Vì online)

Chiều ngày 30/8, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Anh, Chủ tịch UBND xã Vật Lại (Hà Nội) cho biết: Lực lượng chức năng của địa phương đang phân luồng, khắc phục sự cố do giông lốc xảy ra trưa 30/8.

Theo ông Đức Anh, khoảng 13h ngày 30/8, trên địa bàn xã Vật Lại bất ngờ xuất hiện mưa to kèm giông lốc. Hậu quả trận giông lốc đã làm tốc mái tôn của một số hộ dân và cây xanh đổ tại tuyến Quốc lộ 32, khu vực cổng Trường Lương Thế Vinh và trụ sở UBND xã; rất may, giông lốc không gây thiệt hại về người.

Giông lốc đã làm tốc mái nhà của người dân xã Vật Lại

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã đã huy động cán bộ phối hợp cùng Công an xã Vật Lại cùng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Đồng thời, tổ chức điều tiết, phân luồng phương tiện, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Hiện tại, UBND xã Vật Lại đang thống kê thiệt hại để có hướng hỗ trợ phù hợp.

UBND xã Vật Lại cho biết, hiện đang là mùa mưa bão. Do đó, người dân cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trước diễn biến bất thường của mưa giông, lốc xoáy.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông

Mưa lớn, giông lốc chiều ngày 30/8 đã gây thiệt hại cho người dân tại xã Vật Lại.