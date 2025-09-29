Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp về sự cố đê biển, Tây Bắc lên phương án phòng chống lũ

TPO - Ngày 29/9, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 838 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt, sập mái kè biển Hải Thịnh 3 tại xã Hải Thịnh, Ninh Bình. Trong khi các địa phương ở Tây Bắc đã lên phương án chống lũ quét, lũ ống và sạt lở.

Theo báo cáo, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) kèm theo gió mạnh, sóng lớn và mưa lớn kéo dài, tại vị trí K25+570, tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh, mái kè biển đã bị sạt, sập nghiêm trọng. Sóng lớn liên tục đánh hất văng các cấu kiện, khoét sâu hàm ếch vào bên trong với diện tích ước tính 20 x 15 m, đe dọa trực tiếp đến an toàn của nhân dân và tài sản trong khu vực.

Mái kè biển Hải Thịnh trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Công Hướng.

Trước đó, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý bước đầu bằng các biện pháp, trải vải lọc, xếp rọ đá gia cố; lắp đặt tấm bê tông mái phía biển để chắn sóng, hạn chế tình trạng sóng tràn qua mặt đê.

Trước diễn biến nguy cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo, UBND xã Hải Thịnh theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Thông báo rộng rãi tình trạng sự cố trên các phương tiện thông tin đại chúng; cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm phương tiện qua lại khu vực sự cố; khẩn trương xác định giải pháp xử lý tạm thời và lâu dài, báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí khắc phục.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn, huy động lực lượng, phương tiện cùng tham gia khắc phục sự cố; đồng thời thông tin, cảnh báo rộng rãi để nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh.

Người dân trong khu vực được khuyến cáo tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn, không vào khu vực cấm để đảm bảo an toàn tính mạng và cộng đồng.

Cùng với việc cứu hộ, tỉnh Ninh Bình đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương “cứu đê biển” Hải Thịnh, huy động tối đa lực lượng để bảo vệ tuyến đê, phòng ngừa nguy cơ vỡ kè gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thống kê ban đầu, bão số 10 và giông lốc đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn Ninh Bình: 9 người tử vong, 18 người bị thương; 11 nhà cấp 4 bị đổ sập; 126 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 5 điểm trường bị tốc mái, rơi biển khẩu hiệu, vỡ cửa kính; 1 Trạm y tế và 2 mái đình chợ bị tốc mái; 53 cột điện gãy đổ; nhiều đường dây điện bị đứt; cáp điện lực tại nút giao Phạm Hùng – Vạn Hạnh (phường Hoa Lư) rơi xuống kênh; cháy 1 trạm biến áp tại phường Hoa Lư.

UBND tỉnh Ninh Bình xác định việc khắc phục hậu quả, bảo vệ đê biển và ổn định đời sống nhân dân là nhiệm vụ cấp bách, cần triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp, kịp thời và hiệu quả.

Cảnh tan hoang do ảnh hưởng của bão trên địa bàn.

Mưa lớn sau bão số 10, các tỉnh Tây Bắc lên phương án phòng chống lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, các tỉnh Tây Bắc đang có mưa lớn. Các địa phương đã lên phương án chống lũ quét, lũ ống và sạt lở.

Theo đó, ngày 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn ký ban hành Công điện số 7/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Theo công điện, dự báo đến hết ngày 30/9, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn tại Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, trong đó có Lào Cai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương triển khai công tác ứng phó theo chỉ đạo trước đó, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để bảo đảm an toàn hồ đập, theo dõi, dự báo và thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, trường học, cơ sở y tế, khôi phục sản xuất.

UBND các xã, phường phải kiểm soát chặt chẽ khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân trở về nhà khi chưa an toàn; tổ chức di dời, sơ tán dân ở nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, bố trí chỗ ở tạm và bảo đảm nhu yếu phẩm, thuốc men; chốt chặn các điểm ngập sâu, sạt lở; bố trí lãnh đạo trực 24/24 giờ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ” để cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Một nhà dân ở Vân Hồ, Sơn La bị sạt lở đất do hoàn lưu bão số 10. Ảnh báo Sơn La.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, ngày 28/9, UBND tỉnh Phú Thọ cũng ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND yêu cầu toàn hệ thống khẩn trương vào cuộc, tuyệt đối không được chủ quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền các cấp theo dõi sát tình hình, cập nhật liên tục, chủ động triển khai phương án phòng chống bão, mưa lũ. Các địa phương phải rà soát, kiểm tra an toàn tàu thuyền, lồng bè, hoạt động trên sông, hồ; tùy diễn biến thực tế để hạn chế giao thông thủy, bộ.

Công điện yêu cầu khẩn trương gia cố đê điều, hồ đập, nhất là các công trình xung yếu; điều tiết hồ chứa phù hợp để đón lũ, không để xảy ra “lũ chồng lũ”. Đồng thời, triển khai chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, cơ sở y tế, sản xuất và nuôi trồng thủy sản để giảm thiệt hại.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu rà soát các điểm dân cư ven sông, suối, sườn đồi, khu vực có nguy cơ sụt lún, ngập lụt sâu để di dời dân đến nơi an toàn. Các lực lượng phải tổ chức tuần tra, canh gác, không để người dân tự ý quay lại vùng nguy hiểm; chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm, lương thực, phương tiện cứu hộ tại những nơi có khả năng bị chia cắt.

Cùng với đó, các ngành chức năng phải bảo đảm an toàn giao thông, thông tuyến khi có sạt lở; trực ban 24/24. Công điện nhấn mạnh, đây là đợt ứng phó quy mô lớn, toàn hệ thống phải vào cuộc quyết liệt để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.