Cảnh tan hoang do giông bão tại Ninh Bình, 27 người thương vong

Minh Đức - Công Hướng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) kèm theo mưa lớn và giông lốc, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như Quỹ Nhất, Thịnh Long, Hải Anh, Yên Khánh… đã chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, toàn tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận 9 chết, 18 người bị thương.

Theo thống kê đến 10h ngày 29/9, toàn tỉnh Ninh Bình ghi nhận 9 người tử vong tại các địa phương: xã Hải Thịnh (1 người), xã Hải Anh (1 người), xã Quỹ Nhất (4 người), xã Hồng Phong (1 người), xã Gia Hưng (1 người) và xã Chất Bình (1 người). Ngoài ra, có 18 người khác bị thương, nâng tổng số thương vong lên 27 người. Giông lốc làm gãy 30 cột điện, sập một số ngôi nhà tại xã Hải Anh.

Sau khi xảy thiệt hại, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người thiệt mạng và hỗ trợ cứu chữa kịp thời cho những người bị thương.

Cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng tại các địa phương đang khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục hậu quả, gia cố các công trình hư hỏng, đảm bảo an toàn điện, thông tin liên lạc, cũng như ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai.

Bão số 10 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đặc biệt về tính mạng con người. Chính quyền địa phương đang tập trung cao độ cho công tác khắc phục sự cố, đồng thời kêu gọi sự chung tay, hỗ trợ từ các ban ngành, đoàn thể và nhân dân để sớm vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống.

Cảnh tan hoang do giông bão tại xã Hải Thịnh, Ninh Bình:

321.jpg
Cửa hàng kinh doanh quần áo trên địa bàn xã Yên Khánh bị đổ sập.
c81cbb23-6fb4-4dbf-88ab-c41a1dceec2e.jpg
bd83703b-0b5e-467f-bc6b-3fd57703a158.jpg
Cột điện nghiêng ngả.
a06bdb51-1e7e-41d1-a8f5-a48910d60ba4.jpg
Giông bão khiến trong nhà như ngoài trời.
71434374-df7f-4972-96a0-3c2087c6752e.jpg
Tường nhà bị đổ sập.
2891c2c3-15f2-4722-82a4-985c5eecf240.jpg
Mái nhà bị bay.
959fe830-fe0c-4d2d-9f1e-170bd7f8dafa.jpg
Mái nhà bị gió thổi bay.
027e5b01-3b9f-462f-b562-0b57ee632ccb.jpg
Hàng rào, cổng bị đánh sập.
02f09464-1cc1-420b-9bbe-459c87b82963-1.jpg
Nhiều khu vực bị ngập cục bộ.
Minh Đức - Công Hướng
