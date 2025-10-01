Ông Đặng Xuân Phong nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

TPO - Sáng 1/10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Đặng Xuân Phong. Ảnh: Đức Nam.

Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Ông Đặng Xuân Phong (SN 1972, quê Phú Thọ), có trình độ Tiến sĩ Kinh tế. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng tại tỉnh Lào Cai, như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2020, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đó, ông Phong được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ ngày 1/7/2025, khi tỉnh Phú Thọ hợp nhất với Vĩnh Phúc và Hòa Bình, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tại Đại hội, được sự phân công của Bộ Chính trị, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030 có 100 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 25 đồng chí.

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Bà Đinh Thị Lụa, ông Lê Quốc Chỉnh, ông Phạm Quang Ngọc và ông Mai Văn Tuất.

Dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới, toàn diện

Trong diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình nêu rõ: "Đảng bộ tỉnh Ninh Bình được thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất ba Đảng bộ Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Trong thời gian ngắn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy theo đơn vị hành chính mới, bảo đảm chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, phục vụ tốt Nhân dân và doanh nghiệp; vừa lãnh đạo, chỉ đạo 133/133 đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trong quá trình chuẩn bị, Đảng bộ tỉnh đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương. Các văn kiện Đại hội được xây dựng công phu, nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, bám sát thực tiễn, được lấy ý kiến rộng rãi trong Đảng bộ và Nhân dân, tiếp thu đầy đủ kết luận của Bộ Chính trị và ý kiến góp ý từ các cơ quan, đơn vị để hoàn thiện".

Ông Trương Quốc Huy nhấn mạnh, Đại hội có trách nhiệm kiểm điểm, đánh giá toàn diện nhiệm kỳ 2020 – 2025; rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng thời, Đại hội còn thể hiện trách nhiệm, ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình thông qua việc thảo luận, đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, hướng tới các mốc lịch sử trọng đại: 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045).

Với tinh thần “Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới, toàn diện, bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Phát triển kinh tế với mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 11%/năm

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đức Lam.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, khoa học, bám sát chỉ đạo của Trung ương, thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và kế thừa truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng của địa phương.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Ninh Bình đã đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Lê Minh Hưng biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật của tỉnh.

Về định hướng thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng bộ Ninh Bình tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tỉnh cần phát triển kinh tế với mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 11%/năm; quan tâm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; chăm lo gia đình chính sách, người có công và các đối tượng yếu thế.

Ông Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, xử lý tốt các vấn đề dân tộc, tôn giáo, quản lý lao động nhập cư; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội. Ông tin tưởng Ninh Bình sẽ phát huy truyền thống, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng tỉnh giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Ông Đặng Xuân Phong phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Lam.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và nhận nhiệm vụ. Ông Đặng Xuân Phong cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt và cá nhân ông giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Khẳng định đây là vinh dự lớn lao song cũng là trách nhiệm nặng nề, ông Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: sự tin tưởng của Trung ương chính là kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cam kết nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ chỉ đạo của ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, và sẽ cụ thể hóa bằng những nghị quyết, chương trình hành động thiết thực, khả thi.

Nhân dịp này, tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của ông Trương Quốc Huy cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, coi đó là nền tảng và hành trang quý báu để nhiệm kỳ mới kế thừa và phát huy.

Với trọng trách người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, ông Đặng Xuân Phong khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, kế thừa truyền thống lịch sử – văn hóa của vùng đất Ninh Bình, quyết tâm xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.