Giọt nước mắt vỡ òa ngày đoàn tụ nơi trại giam

TPO - Chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương" năm 2025 tại Trại giam Vĩnh Quang đã mang hơi ấm, tiếp thêm hy vọng cho những mảnh đời lầm lỗi. Ở đó, có những giọt nước mắt vỡ òa của ngày đoàn tụ, có những nỗi day dứt khôn nguôi và cả những quyết tâm sửa sai cho một ngày trở về.

Ngày 23/12, tại Trại giam Vĩnh Quang (tỉnh Phú Thọ), T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Cục C10 (Bộ Công an), Ban Thanh niên Công an nhân dân và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2025.

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Cục Trưởng Cục C10 (Bộ Công an); Thượng tá Đồng Đức Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên CAND; Đại tá Trương Duy Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Vĩnh Quang; anh Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ; anh Nguyễn Thành Luân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Giám đốc Trung tâm văn hóa dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng tỉnh Phú Thọ.

Nỗi đau sau "vòng xoáy" đồng tiền

Khán phòng chương trình "Thắp sáng ước mơ" lắng lại xúc động, câu chuyện của phạm nhân T.T.T. - người đã chấp hành án gần 20 năm tại Trại giam Vĩnh Quang, như một thước phim buồn về sự day dứt, trả giá.

Từng rơi vào "vòng xoáy" của đồng tiền, nhúng tay vào buôn bán ma túy, năm 2006, ông T. phải nhận án chung thân, vợ ông nhận án 27 năm tù.

Phạm nhân T. gặp lại người thân tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Giá phải trả không chỉ là những năm tháng sau song sắt, mà là nỗi đau của người làm cha làm mẹ và phận làm con. Hai con thơ dại của ông T. lớn lên trong cảnh thiếu vắng hoàn toàn vòng tay chăm sóc của cha mẹ, nương tựa hoàn toàn vào ông bà nội ngoại đã già yếu.

Con gái lớn ông T. ra đi khi chưa kịp thấy cha mẹ trở về; mẹ già lặng lẽ đếm từng ngày chờ con; ngôi nhà của vợ chồng ông T. đổ nát; ngày con gái thứ hai cưới không có bố ở bên... Tất cả là những vết sẹo, day dứt trong gia đình ông T.

“Tôi rất day dứt, khi tôi đi hai con còn nhỏ, cháu lớn gần 10 tuổi, cháu bé hơn 5 tuổi. Đau xót nhất là năm 2011, khi các con xuống thăm tôi, trên đường về cháu lớn bị tai nạn, vĩnh viễn tôi không bao giờ được nhìn thấy mặt con nữa", ông T. nghẹn ngào.

Bao năm qua, trong những khát khao của ông T. chỉ là “mong có ngày trở về, được phụng dưỡng mẹ, lúc mẹ ốm lấy được cho mẹ bát cháo...”.

Phạm nhân T. xúc động được gặp người thân ngay tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình đã diễn ra khoảnh khắc xúc động. Lần đầu tiên sau bao năm, ông T. mới được ôm mẹ; gặp lại vợ và con gái thứ hai. "Tôi đã thấm thía những sai trái và hiểu rằng mình phải làm gì vì cơ hội vẫn còn", ông T. nói.

Sau hơn 17 năm cải tạo tốt, bà H. - vợ ông T., được ra tù trước thời hạn. Tuy nhiên, bà H. luôn day dứt: “Giá như được quay trở lại, tôi sẽ không va vấp con đường đó nữa. Đến giờ vẫn ân hận, thương các con lắm, không thể biết làm thế nào bù đắp cho các con”.

Nhiều phạm nhân tại chương trình xúc động. Ảnh: Xuân Tùng

Gieo mầm thiện, thắp hy vọng

Trại giam Vĩnh Quang hiện quản lý hơn 5.000 phạm nhân tại 5 phân trại, trong đó phần lớn là phạm nhân trẻ dưới 35 tuổi. Chương trình "Thắp sáng hoàn lương" mang ý nghĩa quan trọng, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn và khơi dậy khát vọng hoàn lương cho những người lầm lỗi.

Anh Nguyễn Kim Quy – Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, mỗi phạm nhân là những câu chuyện sai lầm trong quá khứ. Sai lầm ấy phải đánh đổi bằng quãng thời gian dài cải tạo, suy ngẫm và day dứt, đối với nhiều người có thể là cả thanh xuân.

Tuy nhiên, thất bại của mỗi người chỉ khi mất niềm tin, lựa chọn buông xuôi và không quyết tâm sửa sai, trở thành những công dân có ích.

"Không có con đường nào là dễ dàng, nhưng chỉ cần có niềm tin và ý chí, sẽ tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường... Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và hy vọng, vì chính anh chị là người quyết định tương lai của mình", anh Quy động viên.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến – Phó Cục trưởng Cục C10 khẳng định, việc giáo dục cải tạo phạm nhân luôn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa công an và các tổ chức xã hội.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 giữa các đơn vị đã chứng minh hiệu quả tích cực, trang bị kỹ năng sống, nghề nghiệp và kiến thức pháp luật, giúp phạm nhân trẻ xóa bỏ mặc cảm để phấn đấu hưởng chính sách khoan hồng.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 30 suất quà cho các phạm nhân có ý thức cải tạo tiến bộ và 1 suất quà đặc biệt cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi đang theo mẹ trong trại.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trại giam Vĩnh Quang, một "Tủ sách thanh niên" với hơn 300 đầu sách và 2 bộ máy tính hiện đại đã được trao tặng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và hiệu quả quản lý giáo dục.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến trao quà tặng các phạm nhân cải tạo tốt. Ảnh: Xuân Tùng

Đại diện Ban Tổ chức trao tặng quà, công trình tới Trại giam Vĩnh Quang. Ảnh: Xuân Tùng