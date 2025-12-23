Quảng Ninh lên lộ trình xây Khu trung tâm hành chính mới tại xã Thống Nhất

TPO - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Quảng Ninh trong nhiệm kỳ 2025-2030 là tập trung nghiên cứu xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh tại xã Thống Nhất, với lộ trình cụ thể từ quy hoạch đến thi tuyển ý tưởng, tiến tới khởi công trong năm 2026.

Theo kế hoạch, Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng Đồ án Quy hoạch Khu trung tâm hành chính mới tại xã Thống Nhất trong quý I/2026. Song song, tỉnh sẽ nghiên cứu, đề xuất thi tuyển ý tưởng quy hoạch Trung tâm hành chính mới, đồng thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu), lập quy hoạch chi tiết. Các nội dung này dự kiến hoàn thành trước tháng 3/2026.

Vịnh Cửa Lục được kết nối bởi hệ thống những cây cầu và tuyến đường vành đai.

Vị trí nghiên cứu quy hoạch được xác định trên trục Quốc lộ 279, gần vịnh Cửa Lục, thuộc địa bàn xã Thống Nhất. Trong định hướng nghiên cứu, khu trung tâm hành chính mới không chỉ gồm các khối trụ sở, hạ tầng kỹ thuật, mà còn tính đến các không gian công cộng và thiết chế đô thị như quảng trường, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, cùng các dịch vụ hỗ trợ, du lịch ở khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục.

Trên cơ sở hoàn thiện các bước chuẩn bị, Quảng Ninh đặt mục tiêu khởi công xây dựng Khu trung tâm hành chính mới trong năm 2026.

Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, không gian đô thị khu vực Hạ Long được định hướng mở rộng theo hướng Bắc, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối phát triển. Vịnh Cửa Lục có diện tích khoảng 18km², là vùng nước giao hòa giữa hệ thống cửa sông từ phía thượng lưu đổ ra và khu vực giáp ranh vịnh Hạ Long.

Những năm gần đây, để tạo động lực phát triển hai bờ và “đánh thức” tiềm năng Cửa Lục, tỉnh đã đầu tư các công trình kết nối lớn bắc qua vịnh, trong đó có cầu Tình Yêu và cầu Bình Minh, hình thành thêm các hướng tiếp cận không gian ven vịnh.

Ở trục hạ tầng ven bờ, tỉnh đã triển khai các dự án đường bao, đường ven vịnh nhằm mở rộng không gian đô thị. Đáng chú ý, ngày 19/12/2025, Quảng Ninh tổ chức khởi công hai dự án đường ven vịnh Cửa Lục với tổng vốn ngân sách gần 5.500 tỷ đồng (thường được nhắc tới ở mức 5.478 tỷ đồng theo tổng mức đầu tư phê duyệt), kỳ vọng tạo mạng lưới giao thông liên hoàn quanh vịnh và mở ra quỹ đất phát triển đô thị, dịch vụ.

Vị trí dự kiến xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Quảng Ninh.

Trong giai đoạn 2026-2028, tỉnh dự kiến đầu tư xây dựng cầu Cửa Lục 2 được xem là cây cầu thứ 3 bắc qua vịnh Cửa Lục, bổ sung thêm một hướng kết nối chiến lược giữa các trục quốc lộ, giảm tải các tuyến hiện hữu và hoàn thiện “vành đai giao thông” quanh vịnh.

Hiện nay, khu trung tâm hành chính tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đang bố trí tại phường Hạ Long, trong dải đô thị, hành chính, dịch vụ bám theo Quốc lộ 18, nơi tập trung dày đặc trụ sở, công trình công cộng, khách sạn, dịch vụ du lịch, mật độ giao thông và xây dựng tăng cao theo thời gian.

So với phương án hiện hữu bám sát khu ven bờ vịnh Hạ Long, phương án dịch chuyển trung tâm hành chính ra phía Bắc vịnh Cửa Lục được đánh giá có thể góp phần giảm dần áp lực hạ tầng, giao thông và dân số cơ học lên khu vực ven di sản, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác bảo vệ cảnh quan, môi trường và giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, đồng thời hình thành một cực phát triển đô thị, hành chính mới gắn với trục mở rộng không gian phát triển quanh vịnh Cửa Lục.