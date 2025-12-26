Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết sau khi phát hiện làn đường sát với dải phân cách có nhiều mảnh vụn của thịt, xương và một phần cánh tay người.

Trưa 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra vụ việc nghi có người bị phương tiện cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Trước đó, sáng cùng ngày, người tham gia giao thông phát hiện một vệt máu kéo dài trên mặt đường cao tốc tại Km229, hướng Nam – Bắc, đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng. Vết máu còn xuất hiện trên dải phân cách cứng giữa tuyến.

Tại khu vực phát hiện cánh tay có vết máu kéo dài.

Ban đầu, nhiều người nghi ngờ động vật đi vào cao tốc và bị xe cán. Tuy nhiên, khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện làn đường sát với dải phân cách trên đường cao tốc có nhiều mảnh vụn thịt, xương và một phần cánh tay người.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) tạm thời đóng đoạn cao tốc qua vị trí xảy ra vụ việc để phục vụ công tác khám nghiệm; các phương tiện lưu thông hướng Nam – Bắc được điều tiết ra khỏi cao tốc tại nút giao Phan Thiết.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để làm rõ nguyên nhân vụ việc.