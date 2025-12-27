Phó Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo giải quyết trả phí bảo trì cho Ban Quản trị chung cư

TPO - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Trung Yên chủ đầu tư trước ngày 5/01/2026 phải bàn giao ngay 1% quỹ bảo trì để Ban Quản trị chung cư Smile Building có kinh phí thực hiện bảo trì theo quy định.

Theo phản ánh của Ban Quản trị nhà chung cư Smile Building (phường Định Công), tòa nhà chung cư Smile Building cao 35 tầng, 3 tầng hầm, có 396 căn hộ do Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Trung Yên làm chủ đầu tư.

Tòa nhà được nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 8/2019. Ban Quản trị tòa nhà được UBND phường Định Công công nhận tháng 12/2022.

Từ tháng 2/2023- 8/2023 đến nay, Ban Quản trị đã nhiều lần gửi văn bản và làm việc trực tiếp với chủ đầu tư yêu cầu bàn giao hồ sơ hoàn công và quỹ bảo trì tòa nhà.

Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư mới thống nhất tạm thời ghi nhận phần sở hữu riêng của chủ đầu tư, gồm: phần căn hộ chưa bán, diện tích khu vực tầng thương mại nhà trẻ, 1.500m2 diện tích tại 3 tầng hầm để xe ô tô, không bao gồm lối đi dành cho xe ôtô... Chủ đầu tư không quyết toán để bàn giao quỹ bảo trì, có dấu hiệu chây ỳ, chiếm dụng quỹ bảo trì nhà chung cư.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì buổi làm việc

Do đó, Ban quản trị tòa chung cư đã gửi đơn đến UBND TP. Hà Nội và UBND phường Định Công đề nghị giải quyết.

Tại buổi làm việc chiều 26/12 với đầy đủ các cơ quan, đơn vị liên quan về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu chủ đầu tư trước ngày 05/01/2026 phải bàn giao ngay 1% quỹ bảo trì để Ban Quản trị có kinh phí thực hiện bảo trì theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng giao Sở Xây dựng cùng các cơ quan chuyên môn phân định rõ diện tích phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung trong chung cư; kiểm tra, đối chiếu, tính toán cụ thể để quyết toán quỹ bảo trì theo quy định… xong trong tháng 1/2026; UBND phường Định Công phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các tồn tại tại nhà chung cư.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố nghe và giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại dự án của Công ty cổ phần Thanh Bình Hà Nội (thuộc các lô tại Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng).

Về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng giao Sở NN&MT hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người dân đối với các phần đủ điều kiện ngay trong tháng 01/2026. Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần Thanh Bình Hà Nội khẩn trương phối hợp với Sở NN&MT hoàn thành việc xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung trong quý I/2026.