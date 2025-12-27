Hơn 4.000 người cùng trực thăng tham gia diễn tập chữa cháy có quy mô lớn nhất tại Hà Nội

TPO - Sáng 27/12, hơn 4.000 người cùng hơn 100 phương tiện của các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, các tỉnh, thành phố lân cận và quần chúng nhân dân tham gia diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có quy mô lớn nhất được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong những năm qua.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi diễn tập.

Buổi diễn tập do Bộ Công an phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội tổ chức. Khu vực diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là tòa nhà Technopark Tower và chung cư S2.18 thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 (xã Gia Lâm, Hà Nội).

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 1.017 vụ cháy và 1 vụ nổ làm 27 người chết, 18 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 50,2 tỷ đồng; trong đó có 60 vụ cháy xảy ra tại các công trình nhà cao tầng (chiếm khoảng 6% tổng số vụ cháy).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu cấp bách đặt ra trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện nay, trong những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi diễn tập.

Qua đó, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện; năng lực quản lý, phòng ngừa và tổ chức ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố từng bước được củng cố, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Ông Dương Đức Tuấn cho biết, buổi diễn tập là dịp để thực hành các kỹ năng ứng phó, xử lý khi xảy ra cháy, nổ, nâng cao khả năng phối hợp giữa các Bộ, ngành, các địa phương lân cận, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố và quần chúng nhân dân trong công tác ứng phó, xử lý các thảm họa về cháy nổ, tai nạn, sự cố; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng chữa cháy, thoát nạn của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ và người dân.

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, nguy cơ về cháy, nổ vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt trước tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng nhanh tại các thành phố khi trung bình mỗi ngày toàn quốc xảy ra khoảng 10 vụ cháy, 1 vụ nổ.

Do đó, việc diễn tập nhằm tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng ứng phó, xử lý tình huống; công tác phối hợp hiệp đồng trong tổ chức chữa cháy, thoát nạn, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng chi viện của các địa phương lân cận Hà Nội tham gia xử lý tình huống cháy, nổ tại tòa nhà cao tầng. Đồng thời, nâng cao khả năng vận hành cơ chế chỉ huy, điều hành phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, phương tiện tham gia xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại nhà cao tầng, đông dân cư.

Lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP Hà Nội tặng hoa các đơn vị tham gia diễn tập.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đề nghị các lực lượng, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập cần tập trung cao độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phối hợp nhịp nhàng, chấp hành nghiêm nhiệm vụ được phân công và mệnh lệnh điều hành của chỉ huy và Ban Chỉ đạo diễn tập, bảo đảm yêu cầu, quy trình về chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Kịch bản giả định về sự cố cháy, nổ, tai nạn trong buổi diễn tập gồm 8 tình huống xảy ra liên tiếp, đồng thời, đám cháy phát triển nhanh chóng, có hàng trăm người bị mắc kẹt cần phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chữa cháy, ngăn chặn cháy lan, ứng phó sự cố hóa chất, cứu người bị nạn,...

Buổi diễn tập huy động hơn 4.000 người cùng hơn 100 phương tiện của các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, các tỉnh, thành phố lân cận và quần chúng nhân dân tham gia. Đây là một trong những cuộc diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có quy mô lớn nhất được tổ chức tại Thủ đô trong những năm qua.

Một số hình ảnh buổi diễn tập: