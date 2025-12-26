Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI tiến hành phiên trù bị

TPO - Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội), Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI tiến hành phiên trù bị.

Tham dự đại hội có 2.025 đại biểu chính thức, gồm các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ hai từ trái sang) - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cùng các đại biểu dự phiên trù bị đại hội. Ảnh: Như Ý.



Cụ thể, trong số 2.025 đại biểu chính thức, có:

105 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố.

139 đại biểu là các cá nhân và đại diện tập thể "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" được phong tặng từ năm 2021 đến nay.

86 đại biểu là đại diện chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay.

36 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

198 đại biểu là người dân tộc; 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam.

Quang cảnh phiên trù bị đại hội. Ảnh: Như Ý.



138 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, lĩnh vực: thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà văn, cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, nhà báo, tài năng trẻ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng.

1.326 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Như Ý.



Theo chương trình, sáng mai, 27/12, sẽ diễn ra phiên chính thức của đại hội. Đại hội sẽ giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ phát động thi đua giai đoạn 2026 – 2030.

Trao đổi tại họp báo về đại hội, ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, nhấn mạnh: Đại hội không chỉ là một sự kiện tiêu biểu, quan trọng của đất nước nhằm tổng kết các phong trào thi đua, công tác khen thưởng cho một giai đoạn 5 năm, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mà quan trọng nhất là lan tỏa được nội dung, yêu cầu của các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, để thúc đẩy sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, lan tỏa các tấm gương tiêu biểu, các điển hình tiên tiến theo nguyên tắc 'lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực'".