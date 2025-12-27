Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đắk Lắk cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do thiên tai

Huỳnh Thủy
TPO - Trong không khí trang nghiêm tại chùa Bảo Tịnh, các đại biểu, tăng ni và phật tử cùng dâng hương cầu siêu cho đồng bào tử vong do thiên tai ở Đắk Lắk.

Ngày 27/12, tại chùa Bảo Tịnh (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tổ chức Lễ cầu siêu đồng bào tử vong do thiên tai, cầu nguyện quốc thái dân an.

tienphong-1-4560.jpg
Lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì thiên tai. Ảnh: Thuỳ Thảo.

Lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, chư tôn đức tăng ni, phật tử cùng đông đảo người dân địa phương đã bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát to lớn về người và tài sản do thiên tai, bão lũ gây ra cho người dân địa phương.

Cơn bão, lũ hồi tháng 11 không chỉ để lại nỗi đau cho các gia đình có người thân tử nạn mà còn là mất mát chung của toàn xã hội.

Cùng với việc tưởng niệm các nạn nhân xấu số, các đại biểu và đồng bào nhất tâm cầu nguyện hương linh những người đã khuất sớm được siêu sinh tịnh độ, an lành nơi vĩnh hằng.

tienphong-5972.jpg
tienphong-3-6518.jpg
tienphong-5.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng các sở ngành, chư tôn đức tăng ni, phật tử dâng hương tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Ảnh: Thuỳ Thảo.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự lễ cầu siêu cũng gửi lời động viên, sẻ chia tới các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mong bà con sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống, cầu cho quốc thái dân an.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự sẻ chia mất mát với các gia đình có người thân thiệt mạng trong thiên tai.

Ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, lễ cầu siêu mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Đồng thời, ông Thế ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo trong việc chăm lo đời sống tinh thần nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao quà hỗ trợ cho thân nhân các nạn nhân, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

tienphong-4.jpg
Ban tổ chức cũng trao quà hỗ trợ cho thân nhân các nạn nhân tử vong vì thiên tai. Ảnh: Thuỳ Thảo.

Trước đó, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 113 người tử vong, trong đó 101 người tử vong trực tiếp do thiên tai; 12 trường hợp tử vong do nguyên nhân khác, chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh nền, không được cấp cứu kịp thời trong điều kiện mưa lũ chia cắt.

Huỳnh Thủy
