Việt Nam hoan nghênh tuyên bố chung của Campuchia và Thái Lan

TPO - Việt Nam hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký Tuyên bố chung tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 27/12, thống nhất việc ngừng bắn và các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại biên giới hai nước.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết như vậy trong thông cáo đưa ra hôm nay, để cho biết quan điểm của Việt Nam về Tuyên bố chung tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan vừa đạt được.

Thông cáo nêu rõ, Việt Nam tin tưởng hai nước sẽ thực hiện hiệu quả các thoả thuận được nêu trong Tuyên bố chung, tiếp tục đàm phán giải quyết hoà bình tranh chấp trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của khu vực.

“Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng trao đổi với cả hai nước và tham gia nỗ lực chung của ASEAN nhằm giải quyết bất đồng giữa hai nước, trong đó có việc tăng cường hiệu quả của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT)”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Thỏa thuận được Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit và người đồng cấp Campuchia Tea Seiha ký kết giúp chấm dứt 20 ngày giao tranh ở khu vực biên giới hai nước.

Hai bên nhất trí tạo điều kiện để những người dân phải sơ tán khỏi khu vực giao tranh trở về nhà của họ, cam kết không sử dụng vũ lực nhằm vào thường dân.

Thái Lan sẽ trả tự do cho 18 lính Campuchia bị bắt từ đợt xung đột vào tháng 7, nếu lệnh ngừng bắn mới được duy trì trong 72 giờ.

Thỏa thuận mới không liên quan đến bất kỳ hoạt động phân định biên giới nào giữa hai nước.