Thái Lan, Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

TPO - Thái Lan và Campuchia đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn, có hiệu lực từ trưa 27/12. Trong đó, hai bên đồng ý duy trì lực lượng hiện tại, nhưng sẽ không có thêm bất cứ động thái leo thang nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit ký kết thỏa thuận ngừng bắn ngày 27/12. (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận - được ký kết bởi Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit và người đồng cấp Campuchia Tea Seiha - đã chấm dứt 20 ngày giao tranh trên biên giới hai nước.

Theo một tuyên bố chung về lệnh ngừng bắn được Bộ Quốc phòng Campuchia đăng tải trên mạng xã hội, hai bên thống nhất “bất kỳ sự tăng viện nào cũng sẽ làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến những nỗ lực lâu dài nhằm giải quyết tình hình”.

Các cuộc đụng độ đã bùng phát trở lại vào đầu tháng 12, sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian để chấm dứt đợt giao tranh trước đó bị đổ vỡ.

Trong hơn một thế kỷ qua, Thái Lan và Campuchia đã tranh chấp chủ quyền tại nhiều điểm chưa được phân định dọc theo đường biên giới trên bộ dài 817 km. Các tranh chấp thỉnh thoảng bùng phát thành các cuộc đụng độ và giao tranh.

Ông Natthaphon cho biết, thỏa thuận ngừng bắn mới nhất sẽ được giám sát bởi một nhóm quan sát viên từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như sự phối hợp trực tiếp giữa hai nước.

"Đồng thời, ở cấp độ chính sách, sẽ có sự liên lạc trực tiếp giữa bộ trưởng quốc phòng và tổng tư lệnh lực lượng vũ trang của cả hai bên", ông nói với các phóng viên.

Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng nhất trí về việc hồi hương những người phải sơ tán khỏi các khu vực biên giới bị ảnh hưởng, nhấn mạnh rằng sẽ không bên nào sử dụng vũ lực nhằm vào thường dân.

Thái Lan cũng sẽ trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia đang bị giam giữ kể từ các cuộc đụng độ hồi tháng 7, nếu lệnh ngừng bắn mới được duy trì trong 72 giờ.

Thỏa thuận ngày 27/12 sẽ không liên quan đến bất kỳ hoạt động phân định biên giới nào đang diễn ra giữa hai nước, theo Reuters.

"Chiến tranh và xung đột không làm cho hai quốc gia hay hai dân tộc hạnh phúc", Tướng Không quân Thái Lan Prapas Sornjaidee nói với các phóng viên. "Tôi muốn nhấn mạnh rằng người dân Thái Lan và người dân Campuchia không xung đột với nhau”.