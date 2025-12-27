Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thái Lan hy vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia trong hôm nay

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia vào ngày 27/12, ngay cả khi Phnom Penh cáo buộc quân đội Thái Lan tăng cường oanh tạc các khu vực biên giới tranh chấp.

10261963-032594366-1920x0-80-0-0.jpg
(Ảnh: Getty Images)

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết, Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đã nhất trí cử Bộ trưởng Quốc phòng nước này gặp người đồng cấp Campuchia vào ngày 27/12, ngày thứ tư của các cuộc đàm phán tìm cách chấm dứt cuộc xung đột biên giới.

Ông Anutin cho biết: “Nếu các bộ trưởng quốc phòng có thể đạt được một thỏa thuận mà cả Thái Lan và Campuchia đều chấp nhận, thì văn kiện họ ký sẽ phần lớn tuân theo bốn điểm chính được nêu trong tuyên bố chung mà hai bên đã ký kết sau đợt giao tranh hồi đầu năm nay”.

Tuyên bố hồi tháng 10 cho biết hai bên sẽ tổ chức các hoạt động rà phá bom mìn dọc biên giới, rút ​​vũ khí hạng nặng và cho phép các quan sát viên ngừng bắn tiếp cận biên giới.

“Điều quan trọng là chúng ta phải giữ lời hứa không đe dọa, khiêu khích hoặc leo thang căng thẳng giữa hai bên”, ông Anutin nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.

“Các bạn có thể tin tưởng Thái Lan. Chúng tôi luôn tuân thủ các thỏa thuận và cam kết của mình. Hy vọng đây sẽ là văn bản ký kết cuối cùng, để hòa bình có thể được lập lại và người dân của chúng ta có thể trở về nhà”.

Xung đột biên giới giữa hai nước láng giềng đã bùng phát trở lại vào tháng 12, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn trước đó. Khoảng một triệu người ở hai nước đã phải sơ tán.

Trong khi các quan chức Campuchia và Thái Lan tiến hành ngày đàm phán thứ ba tại một trạm kiểm soát biên giới hôm 26/12, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết Thái Lan đã tiến hành một cuộc oanh tạc vào các khu vực biên giới tranh chấp ở tỉnh Banteay Meanchey.

Trong khi đó, truyền thông Thái Lan đưa tin lực lượng Campuchia đã phát động các cuộc tấn công suốt đêm dọc biên giới ở tỉnh Sa Kaeo, khiến nhiều nhà cửa bị hư hại.

Cũng vào ngày 26/12, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết trên Facebook, rằng ông đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để thảo luận về “các cách thức đảm bảo lệnh ngừng bắn dọc biên giới Campuchia - Thái Lan”.

Minh Hạnh
Straitstimes
#Thái Lan #Campuchia #lệnh ngừng bắn #biên giới Thái Lan - Campuchia

