Một người trúng giải độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ vào đúng ngày Giáng sinh

TPO - Một người chơi xổ số ở bang Arkansas của Mỹ đã trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,8 tỷ USD vào ngày Giáng sinh, chấm dứt chuỗi ba tháng không có người trúng giải. Đây là giải độc đắc xổ số lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ.

(Ảnh minh họa: EPA)

Theo Straitstimes, lễ quay số được tổ chức vào đêm Giáng sinh. Dãy số trúng thưởng là 04, 25, 31, 52 và 59, với số Powerball là 19.

Danh tính người trúng giải chưa được tiết lộ. Tấm vé may mắn được bán ra tại một trạm xăng ở ngoại ô Little Rock (Arkansas)

Người chiến thắng có thể nhận thưởng một lần, với số tiền mặt 834,9 triệu USD, hoặc nhận thưởng hằng năm trong 30 năm.

Theo Powerball, tỷ lệ trúng giải độc đắc là 1/292,2 triệu. Lần gần nhất có người trúng giải độc đắc Powerball vào đêm Giáng sinh là năm 2011.

Giải độc đắc xổ số lớn nhất trong lịch sử Mỹ là 2,04 tỷ USD, được trao vào năm 2022 cho một người mua vé ở California.