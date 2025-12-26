Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Một người trúng giải độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ vào đúng ngày Giáng sinh

Minh Hạnh

TPO - Một người chơi xổ số ở bang Arkansas của Mỹ đã trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,8 tỷ USD vào ngày Giáng sinh, chấm dứt chuỗi ba tháng không có người trúng giải. Đây là giải độc đắc xổ số lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ.

a909fa99510dcfa9a18abfaeeb046d55.jpg
(Ảnh minh họa: EPA)

Theo Straitstimes, lễ quay số được tổ chức vào đêm Giáng sinh. Dãy số trúng thưởng là 04, 25, 31, 52 và 59, với số Powerball là 19.

Danh tính người trúng giải chưa được tiết lộ. Tấm vé may mắn được bán ra tại một trạm xăng ở ngoại ô Little Rock (Arkansas)

Người chiến thắng có thể nhận thưởng một lần, với số tiền mặt 834,9 triệu USD, hoặc nhận thưởng hằng năm trong 30 năm.

Theo Powerball, tỷ lệ trúng giải độc đắc là 1/292,2 triệu. Lần gần nhất có người trúng giải độc đắc Powerball vào đêm Giáng sinh là năm 2011.

Giải độc đắc xổ số lớn nhất trong lịch sử Mỹ là 2,04 tỷ USD, được trao vào năm 2022 cho một người mua vé ở California.

Minh Hạnh
Straitstimes, AP
#trúng số #độc đắc #xổ số #Mỹ #Giáng sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục