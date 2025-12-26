Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Gần 1.000 đối tượng bị đưa về Trung Quốc sau chiến dịch chống lừa đảo quốc tế

Bình Giang

TPO - Cơ quan chức năng Trung Quốc vừa hồi hương 952 công dân bị nghi liên quan đến lừa đảo trực tuyến, thông qua nỗ lực phối hợp với Thái Lan và Myanmar để triển khai chiến dịch trấn áp các tổ hợp cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới.

lua-dao.jpg
Trung Quốc hồi hương các công dân từ ổ lừa đảo Myanmar

Ngày 25/12, Bộ Công an Trung Quốc ra thông cáo cho biết đã cử tổ công tác tới Myawaddy - thị trấn vùng đông nam Myanmar giáp Thái Lan.

Chiến dịch truy quét nhằm vào gần 500 tòa nhà trong khu phức hợp KK Park, nơi tập trung các nhóm tội phạm mạng.

Một khu phức hợp khác mang tên Yatai New City - khét tiếng với hoạt động cờ bạc và lừa đảo, “đã bị triệt phá hoàn toàn”, thông cáo nêu.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết từ đầu năm đến nay đã hồi hương hơn 7.600 công dân Trung Quốc từ Myawaddy.

Từ ngày 16 - 19/12, Bộ Công an Trung Quốc điều động lực lượng cảnh sát từ các tỉnh Cát Lâm và Hà Nam để áp giải công dân bị bắt giữ trở về Trung Quốc.

Các nhóm tội phạm chủ yếu do người Trung Quốc điều hành vẫn tiếp tục hoạt động trên khắp Myanmar và Campuchia. Chúng được cho là đã và đang kiếm được hàng chục tỷ đô la mỗi năm.

Các nạn nhân bị dụ dỗ bằng lời mời làm việc giả mạo, sau đó bị giam giữ trong các khu phức hợp được tổ chức tinh vi và bị ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.

Trong năm qua, Bắc Kinh thực hiện chiến dịch gây sức ép quốc tế nhằm triệt phá các ổ lừa đảo.

Đầu năm nay, Trung Quốc thiết lập cơ chế điều phối cấp bộ trưởng với Thái Lan và Myanmar để cùng chống lừa đảo viễn thông và lừa đảo trực tuyến, tiến hành nhiều đợt chiến dịch phối hợp.

Thực hiện các thỏa thuận trước đó với Myanmar và Thái Lan, Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch trấn áp tại Myawaddy và các khu vực khác từ tháng 10, bắt giữ hàng nghìn nghi phạm và giải tán tổ hợp cờ bạc, lừa đảo.

Trung Quốc cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với nhiều quốc gia khác nhằm tăng cường phối hợp triệt phá các đường dây lừa đảo toàn cầu.

Bình Giang
CNA
#Lừa đảo trực tuyến #Myanmar #Lừa đảo qua mạng #Trung Quốc #Việc nhẹ lương cao

Xem thêm

Cùng chuyên mục