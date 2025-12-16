Trung Quốc bắt tay Thái Lan và Myanmar dẹp các ổ lừa đảo

TPO - Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar vừa phát động chiến dịch phối hợp trấn áp các trung tâm lừa đảo KK Park và Shwe Kokko, bao gồm việc phá dỡ công trình và đẩy nhanh hồi hương những đối tượng liên quan.

Ngày 15/12, Trung tâm Chống lừa đảo công nghệ cao của cảnh sát Thái Lan do Trung tướng Jirabhop Bhuridej dẫn đầu đã tới huyện Mae Sot thuộc tỉnh Tak của nước này, để phối hợp với phía Myanmar trong chiến dịch được mô tả là cuộc trấn áp tội phạm xuyên biên giới lớn nhất từ trước đến nay.

Quan chức của ba nước phối hợp dẹp các ổ lừa đảo. Ảnh: The Nation

Phái đoàn Thái Lan có sự tham gia của ông Liu Zhongyi - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, và đoàn công tác.

Trong chiến dịch, lực lượng an ninh Myanmar hộ tống các quan chức Thái Lan và Trung Quốc tới kiểm tra hai khu vực KK Park và Shwe Kokko – được coi là tụ điểm chính của các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại, nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới.

Các quan chức cho biết, những tòa nhà cao tầng và văn phòng từng được các đối tượng lừa đảo sử dụng đã bị phá dỡ hoàn toàn, chỉ còn lại khu đất trống và đống đổ nát.

Các quan chức khẳng định điều này thể hiện nỗ lực nghiêm túc nhằm “nhổ tận gốc” các mạng lưới tội phạm, loại bỏ những khu vực có thể bị tái sử dụng làm căn cứ hoạt động.

Chiều 15/12, cuộc họp ba bên được tổ chức tại phòng họp bên phía Myanmar, với sự tham dự của các quan chức ba nước. Các bên nhất trí sẽ thực hiện một loạt biện pháp mạnh mẽ.

Nhiều toà nhà trong hai ổ lừa đảo ở Myanmar đã bị phá huỷ. Ảnh: The Nation

Phía Thái Lan cho biết sẽ sử dụng Trung tâm Chống lừa đảo công nghệ cao làm đầu mối chính để trao đổi thông tin giữa ba nước, đồng thời đề xuất thành lập lực lượng đặc nhiệm chung nhằm chia sẻ thông tin, chứng cứ và mở rộng điều tra.

Ngoài ra, các bên nhất trí hợp tác đơn giản hóa thủ tục bàn giao công dân nước ngoài bị bắt giữ ở Myanmar về nước, nhằm đẩy nhanh tiến trình, giảm gánh nặng cho phía Thái Lan và bảo đảm an toàn cho công dân nước ngoài và lực lượng chức năng tham gia.

Sau khi các tòa nhà và cứ điểm bị phá dỡ, lực lượng Myanmar đã bắt giữ một số lượng lớn đối tượng lừa đảo người Trung Quốc khi chúng tìm cách bỏ trốn khỏi KK Park và Shwe Kokko.

Ông Liu Zhongyi và đoàn công tác đã tới thăm một cơ sở tạm giữ tại Myawaddy, nơi đang giữ nhiều nghi phạm người Trung Quốc chờ chuyển giao về nước để xử lý theo pháp luật.