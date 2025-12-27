Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Ukraine đến Mỹ, hé lộ khả năng sắp ra quyết định lớn về xung đột với Nga

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump “trong thời gian tới”. Mặc dù ông Zelensky không cung cấp chi tiết về thời gian và địa điểm, nhưng phóng viên Barak Ravid của Axios cho biết cuộc gặp có thể diễn ra vào ngày 28/12 tại Florida.

ui871m0g-trump-zelensky-reuters.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên Telegram ngày 26/12, ông Zelensky cho biết sau các cuộc tiếp xúc giữa nhà đàm phán Ukraine Rustem Umerov với đại diện Mỹ, cả hai bên đã nhất trí tổ chức một cuộc gặp ở cấp cao nhất. “Nhiều vấn đề có thể được quyết định trước năm mới”, nhà lãnh đạo Ukraine viết.

Ngay trước khi ông Zelensky đưa ra thông báo, phóng viên Axios - Ravid - đã viết trên mạng xã hội X rằng, ông Trump dự kiến ​​sẽ gặp ông Zelensky vào ngày 28/12, tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết, Mátxcơva đang phân tích thông tin mà nhà đàm phán Nga Kirill Dmitriev nhận được trong cuộc gặp gần đây với các nhà đàm phán Mỹ về việc giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Peskov xác nhận, sau báo cáo của ông Dmitriev, đại diện của Nga và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán có sự tham gia của cố vấn chính sách đối ngoại Nga Yury Ushakov và một số quan chức Nhà Trắng. Cả hai bên đã nhất trí tiếp tục đối thoại.

Đầu tuần này, ông Zelensky tiết lộ đề xuất hòa bình 20 điểm mới mà ông tuyên bố đã được thảo luận với các quan chức Mỹ.

Kế hoạch của ông Zelensky dự kiến sẽ yêu cầu ​​nhiều nhượng bộ từ Mátxcơva, bao gồm cả việc nhượng bộ lãnh thổ bất chấp việc Nga tiếp tục giành được lợi thế trên chiến trường, và một lệnh ngừng bắn ngay lập tức dựa trên chiến tuyến hiện tại.

Mátxcơva đã từ chối bình luận công khai về đề xuất này, nói rằng các cuộc đàm phán ngoại giao nhạy cảm phải được tiến hành riêng tư.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #đàm phán hoà bình #Mỹ #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Tổng thống Mỹ Donald Trump

