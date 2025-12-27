Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Hàng chục ống phóng tên lửa xuất hiện trên tàu thương mại của Trung Quốc

Quỳnh Như

TPO - Trung Quốc dường như đã chuyển đổi một tàu container thương mại thành tàu quân sự có khả năng phóng loạt 60 tên lửa, đánh dấu một bước tiến mới trong việc quân sự hóa các phương tiện hàng hải dân sự.

Theo trang tin quân sự Militarnyi, hình ảnh vệ tinh và ảnh chụp tại nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải cho thấy con tàu mang tên ZHONG DA 79, dài khoảng 97 m, đã được chuyển đổi từ tàu thương mại sang tàu chở vũ khí.

2b62a37c-c445-4149-8415-6950c2e2ed8d.jpg
e3172972-e81e-4a68-bdb4-431e67591650.jpg
Hình ảnh cận cảnh bệ phóng, hệ thống radar và CIWS trên tàu.

Những hình ảnh được công bố cho thấy trên boong tàu đã được lắp đặt các bệ phóng dạng container, với tổng cộng 60 ống phóng tên lửa. Về lý thuyết, các hệ thống này có thể phóng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa chống hạm, tên lửa hành trình, tên lửa siêu vượt âm và tên lửa phòng không.

Ngoài các bệ phóng tên lửa, con tàu còn được trang bị hệ thống radar, pháo phòng không tầm gần Type 1130 CIWS cỡ nòng 30 mm, cùng các bệ phóng mồi bẫy Type 726. Đáng chú ý, tàu có một radar xoay cỡ lớn với ăng-ten mảng pha chủ động, bên cạnh một ăng-ten thứ hai đặt dưới mái vòm radar, nhiều khả năng phục vụ cho nhiệm vụ liên lạc hoặc chỉ thị mục tiêu.

Theo Militarnyi, việc chuyển đổi này phù hợp với khái niệm "tàu kho vũ khí" - nhằm triển khai số lượng lớn hệ thống tên lửa trên các nền tảng giá rẻ và ít gây chú ý hơn so với tàu chiến truyền thống.

Khái niệm này ban đầu được hình thành ở Mỹ vào những năm 1980, như một phần của kế hoạch chiến lược nhằm tạo ra các bệ phóng có khả năng phóng hàng trăm tên lửa hành trình.

Dù Mỹ chưa từng đưa loại tàu này vào biên chế, nhưng việc Trung Quốc áp dụng ý tưởng trên cho thấy nước này đang quan tâm tới các năng lực tác chiến bất đối xứng và khả năng mở rộng sức mạnh trên biển.

Theo Militarnyi, tàu ZHONG DA 79 đã không thực hiện chuyến hải trình nào trong một thời gian dài. Từ tháng 4 đến tháng 8, tàu đã được tân trang tại một xưởng đóng tàu ở Long Hải. Từ tháng 8/ 2025, ZHONG DA 79 đã neo đậu tại Thượng Hải, nơi được cho là giai đoạn cuối cùng của quá trình chuyển đổi tàu container thành tàu chở vũ khí đã diễn ra.

Hiện tại, tàu ZHONG DA 79 hiện không xuất hiện trong sổ đăng ký chính thức của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) hoặc Hạm đội phụ trợ. Tính đến tháng 12/2025, tàu vẫn giữ nguyên định danh dân sự mặc dù được trang bị hệ thống vũ khí mới.

Quỳnh Như
#Trung Quốc #tàu phóng tên lửa #quân sự #tàu thương mại #ZHONG DA 79 #vũ khí

