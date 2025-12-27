Ảnh vệ tinh hé lộ Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik tại căn cứ cũ ở Belarus

TPO - Dựa trên ảnh vệ tinh, hai nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện ra rằng Mátxcơva có thể đang triển khai các tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mang đầu đạn hạt nhân mới tại một căn cứ không quân cũ ở phía đông Belarus. Động thái này có thể củng cố khả năng phóng tên lửa của Nga trên khắp châu Âu.

Các nhà nghiên cứu Jeffrey Lewis (thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở California) và Decker Eveleth (thuộc tổ chức nghiên cứu và phân tích CNA ở Virginia) cho biết, họ đưa ra kết luận về việc triển khai tên lửa Oreshnik dựa trên hình ảnh từ công ty vệ tinh thương mại Planet Labs.

Lewis và Eveleth khẳng định chắc chắn 90% rằng các bệ phóng Oreshnik di động sẽ được đặt tại căn cứ không quân cũ gần Krichev, cách thủ đô Minsk của Belarus khoảng 307 km về phía đông và cách Moscow 478 km về phía tây nam.

Hình ảnh vệ tinh tiết lộ một dự án xây dựng vội vã bắt đầu từ ngày 4 đến ngày 12/8, với những đặc điểm phù hợp với một căn cứ tên lửa chiến lược của Nga.

Một “dấu hiệu rõ ràng” trong bức ảnh ngày 19/11 là một “điểm trung chuyển đường sắt cấp quân sự” được bao quanh bởi hàng rào an ninh, nơi tên lửa, bệ phóng di động và các bộ phận khác có thể được vận chuyển bằng tàu hỏa, Eveleth cho biết.

Theo Lewis, một đặc điểm khác là việc đổ một tấm bê tông ở cuối đường băng, sau đó phủ đất lên, mà ông gọi là “phù hợp với một điểm phóng được ngụy trang”.

Một nguồn tin giấu tên của Reuters cho biết, đánh giá của các nhà nghiên cứu nhìn chung phù hợp với các phát hiện của tình báo Mỹ.

Hình ảnh vệ tinh về địa điểm được cho là nơi triển khai tên lửa Oreshnik tại Belarus. (Ảnh: Reuters)

Tháng 11/2024, Mátxcơva đã thử nghiệm một tên lửa Oreshnik được trang bị vũ khí thông thường nhằm vào một mục tiêu ở Ukraine. Nga nói rằng việc đánh chặn tên lửa này là bất khả thi vì vận tốc của nó được cho là vượt quá Mach 10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã công bố ý định triển khai tên lửa tầm trung Oreshnik, với tầm bắn ước tính lên tới 5.500 km, tại Belarus. Nhưng vị trí tập kết của tên lửa chưa được tiết lộ.

Tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, những tên lửa Oreshnik đầu tiên trong tổng số 10 tên lửa mà Nga định triển khai đã được đưa đến Belarus.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Mỹ đánh giá rằng căn cứ không quân cũ nói trên chỉ đủ lớn để chứa ba bệ phóng. Những bệ phóng khác có thể được đặt ở một địa điểm khác.

John Foreman - một chuyên gia của Chatham House, từng là tùy viên quốc phòng Anh tại Mátxcơva và Kiev - cho biết, ông coi động thái này là phản ứng của Nga trước kế hoạch triển khai các tên lửa thông thường của Mỹ, bao gồm cả tên lửa siêu thanh tầm trung Dark Eagle, tại Đức vào năm tới.

Nga và Belarus chưa bình luận về thông tin trên. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin hôm 24/12 nói rằng việc triển khai Oreshnik sẽ không làm thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu và là “phản ứng của chúng tôi” đối với “các hành động gây hấn" của phương Tây.