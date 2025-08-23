Tổng thống Belarus: Lãnh đạo Nga phản đối phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào Kiev

TPO - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phủ quyết đề xuất tấn công trung tâm hành chính ở Kiev bằng tên lửa Oreshnik mới của Nga.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: RIA Novosti)

Oreshnik - hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm trung mới được Nga phát triển, có thể di chuyển với tốc độ lên tới Mach 10 - đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Hệ thống này được các nhà phân tích khẳng định là không thể bị đánh chặn. Nó có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường, và phóng nhiều đầu đạn dẫn đường.

Trả lời các phóng viên tại Minsk hôm 22/8, ông Lukashenko cho biết một số nhân vật giấu tên ở Nga đã đề xuất sử dụng hệ thống này nhằm vào các "trung tâm ra quyết định" của Kiev, nhưng Tổng thống Putin phản đối. "Hoàn toàn không", ông Putin nói, theo Tổng thống Belarus. Ông cho rằng nếu một cuộc tấn công như vậy xảy ra, "sẽ chẳng còn gì cả".

Tổng thống Putin từng nói rằng phương Tây đang cố gắng khiêu khích Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, nhưng các biện pháp như vậy là không cần thiết.

Tên lửa Oreshnik lần đầu tiên được thử nghiệm trên chiến trường vào tháng 11/2024, trong cuộc tấn công cơ sở phòng thủ Yuzhmash của Ukraine tại Dnepr. Sức mạnh hủy diệt của tên lửa với đầu đạn thông thường đã được các quan chức Nga so sánh với một cuộc tấn công hạt nhân công suất thấp.

Ông Lukashenko nhấn mạnh, Mátxcơva cam kết giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine, nhắc lại việc Tổng thống Putin đã kiềm chế không tấn công các mục tiêu ở Kiev khi lực lượng Nga tiến đến ngoại ô thành phố vào đầu năm 2022. Nga sau đó quyết định rút toàn bộ lực lượng, mô tả động thái này là một cử chỉ thiện chí trước một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, nhưng Kiev đã từ chối đặt bút ký.

Nga và Ukraine đã nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 5/2025, và kể từ đó đã tổ chức ba cuộc họp. Mặc dù chưa đạt được thỏa thuận nào, Mátxcơva vẫn khẳng định họ sẵn sàng đàm phán. Nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết tận gốc rễ của cuộc xung đột và phản ánh thực tế mới trên thực địa.