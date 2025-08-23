Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc nổ súng ở biên giới

TPO - Triều Tiên cho biết, quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo tại khu vực biên giới và gọi đây là hành động khiêu khích có chủ ý.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), vụ nổ súng xảy ra hôm 19/8, khi các binh sĩ Hàn Quốc “bắn hơn 10 phát cảnh cáo bằng súng máy cỡ lớn 12,7 mm về phía các binh sĩ Triều Tiên”.

Triều Tiên cho biết, quân đội nước này đang tiến hành một "dự án rào chắn nhằm phong tỏa vĩnh viễn biên giới phía Nam". Dự án này được tiến hành sau khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố quan hệ liên Triều là quan hệ giữa "hai quốc gia thù địch" vào cuối năm 2023.

Binh sĩ Triều Tiên dựng hàng rào biên giới hồi cuối năm 2024. (Ảnh: Yonhap)

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ko Jong-chol đã ra tuyên bố kêu gọi Seoul chấm dứt các hành động khiêu khích "có chủ đích và có kế hoạch" mà ông cho là "kích động xung đột quân sự".

Ông Ko cho biết, Triều Tiên đã thông báo với lực lượng Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc về kế hoạch thực hiện dự án vào ngày 25/6 và ngày 18/7, nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột ngoài ý muốn gần biên giới.

"Đặc biệt, vụ việc gần đây diễn ra cùng lúc với các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn tại Hàn Quốc, nên có thể coi là một hành động khiêu khích có chủ đích và được lên kế hoạch từ trước nhằm gây ra xung đột quân sự", ông Ko nói, đồng thời cảnh báo phía Triều Tiên sẽ có thể thực hiện các biện pháp đối phó tương ứng nếu cần thiết.

Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra khi Seoul và Washington tiến hành cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi kéo dài 11 ngày.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận, quân đội nước này đã bắn cảnh cáo hồi đầu tuần sau khi quân đội Triều Tiên vượt qua Đường phân định ranh giới quân sự (MDL) ngăn cách hai nước.

"Các biện pháp, chẳng hạn như bắn cảnh cáo, được thực hiện sau khi binh lính Triều Tiên xâm phạm MDL lúc khoảng 15h ngày 19/8. Sau đó họ đã rút lui", một quan chức JCS cho biết, nói thêm rằng quân đội vẫn đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự của Triều Tiên tại khu vực biên giới.

Khu vực biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Trong một tuyên bố riêng do KCNA đăng tải, quân đội Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Seoul và Washington là hành động “cực kỳ khiêu khích và hung hăng" nhắm vào Bình Nhưỡng.

"Quân đội Triều Tiên, như đã tuyên bố, sẽ đáp trả các hành động khiêu khích quân sự có thể gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia bằng việc thực hiện quyền tự vệ một cách hợp lý", một phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cảnh báo.