Mỹ - Hàn tập trận, Triều Tiên tăng cường vũ khí hạt nhân

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo nhanh chóng mở rộng năng lực hạt nhân và cho rằng cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là "biểu hiện rõ ràng của ý định khiêu khích chiến tranh", hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 19/8.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thăm tàu khu trục lớp Choe Hyon, ngày 18/8. (Ảnh: KCNA)

Ngày 18/8, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu chương trình tập trận chung, bao gồm thử nghiệm phản ứng nâng cao để đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng thường xuyên chỉ trích các hoạt động như vậy, gọi đó “diễn tập xâm lược” và đôi khi đáp trả bằng các cuộc thử vũ khí. Seoul và Washington khẳng định chương trình của họ chỉ mang tính phòng thủ.

Cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi diễn ra trong 11 ngày, với quy mô tương tự năm 2024, nhưng 20 trong số 40 bài tập huấn luyện thực địa được chuyển sang tháng 9. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết ông muốn giảm bớt căng thẳng với Triều Tiên.

Cuộc tập trận là "biểu hiện rõ ràng của ý định duy trì thái độ thù địch và đối đầu cao nhất" với Triều Tiên, KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu khi đi khảo sát một tàu khu trục hải quân ngày 18/8.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng môi trường an ninh hiện nay đòi hỏi Bình Nhưỡng phải "nhanh chóng mở rộng" kho vũ khí hạt nhân. Ông cũng lưu ý rằng các cuộc tập trận gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc có liên quan đến "yếu tố hạt nhân".

Báo cáo của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ đưa ra năm ngoái nhận định rằng, dù Triều Tiên có thể đã sản xuất đủ vật liệu phân hạch để chế tạo 90 đầu đạn hạt nhân, nhưng có khả năng họ chỉ mới có gần 50 đầu đạn.

Triều Tiên lên kế hoạch đóng tàu khu trục lớp Choe Hyon 5.000 tấn thứ ba vào tháng 10 năm sau, trong khi đang thử nghiệm tên lửa hành trình và tên lửa phòng không cho các tàu chiến này.