Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ - Hàn tập trận, Triều Tiên tăng cường vũ khí hạt nhân

Thu Loan

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo nhanh chóng mở rộng năng lực hạt nhân và cho rằng cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là "biểu hiện rõ ràng của ý định khiêu khích chiến tranh", hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 19/8.

trieu-tien.jpg
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thăm tàu khu trục lớp Choe Hyon, ngày 18/8. (Ảnh: KCNA)

Ngày 18/8, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu chương trình tập trận chung, bao gồm thử nghiệm phản ứng nâng cao để đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng thường xuyên chỉ trích các hoạt động như vậy, gọi đó “diễn tập xâm lược” và đôi khi đáp trả bằng các cuộc thử vũ khí. Seoul và Washington khẳng định chương trình của họ chỉ mang tính phòng thủ.

Cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi diễn ra trong 11 ngày, với quy mô tương tự năm 2024, nhưng 20 trong số 40 bài tập huấn luyện thực địa được chuyển sang tháng 9. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết ông muốn giảm bớt căng thẳng với Triều Tiên.

Cuộc tập trận là "biểu hiện rõ ràng của ý định duy trì thái độ thù địch và đối đầu cao nhất" với Triều Tiên, KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu khi đi khảo sát một tàu khu trục hải quân ngày 18/8.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng môi trường an ninh hiện nay đòi hỏi Bình Nhưỡng phải "nhanh chóng mở rộng" kho vũ khí hạt nhân. Ông cũng lưu ý rằng các cuộc tập trận gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc có liên quan đến "yếu tố hạt nhân".

Báo cáo của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ đưa ra năm ngoái nhận định rằng, dù Triều Tiên có thể đã sản xuất đủ vật liệu phân hạch để chế tạo 90 đầu đạn hạt nhân, nhưng có khả năng họ chỉ mới có gần 50 đầu đạn.

Triều Tiên lên kế hoạch đóng tàu khu trục lớp Choe Hyon 5.000 tấn thứ ba vào tháng 10 năm sau, trong khi đang thử nghiệm tên lửa hành trình và tên lửa phòng không cho các tàu chiến này.

Thu Loan
Reuters
#Triều Tiên #Vũ khí hạt nhân #Tập trận chung Mỹ - Hàn #Bán đảo Triều Tiên #Kim Jong Un

Cùng chuyên mục