Giải mật nội dung cuộc trò chuyện của lãnh đạo Nga - Mỹ về khả năng Nga gia nhập NATO

TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi năm 2000, rằng việc mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không đe dọa Mátxcơva, và ông hứa sẽ xem xét việc Nga gia nhập liên minh.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Theo các tài liệu được giải mật do tổ chức Lưu trữ An ninh Quốc gia thuộc Đại học George Washington Metropolitan công bố, cựu Tổng thống Mỹ Clinton đã có cuộc gặp Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin vào ngày 4/6/2000.

Trong cuộc gặp, ông Clinton nói: “Về quá trình mở rộng NATO, tôi biết rằng điều này có thể là một vấn đề với Nga. Tôi muốn mọi người hiểu rằng việc mở rộng NATO không hề đe dọa Nga theo bất kỳ cách nào”.

"Tôi sẵn sàng thảo luận về việc Nga gia nhập NATO", ông Clinton nhấn mạnh. "Tôi nhận thấy rằng những tính toán nội bộ của Nga sẽ ngăn cản điều này vào lúc này, nhưng theo thời gian, Nga nên là một phần của mọi tổ chức gắn kết thế giới văn minh. Nếu những người kế nhiệm chúng ta chỉ coi nhau như những mối đe dọa phải đối phó, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội hợp tác giải quyết các vấn đề khác”.

"Tôi hiểu rằng, đối với nhiều người Nga, NATO vẫn mang hàm ý tiêu cực. Tuy nhiên, tôi hy vọng các bạn hiểu rằng, Trung Âu không cảm thấy bị Nga đe dọa. Chúng tôi muốn hợp tác. Đặc biệt, chúng ta nên cố gắng thống nhất ngay bây giờ về việc thế giới sẽ như thế nào trong khoảng 10 năm tới. Tôi nghiêm túc khi đưa ra đề xuất này."

Cựu Tổng thống Clinton nói thêm, rằng ông hài lòng với việc nối lại hợp tác giữa Nga và NATO, cho biết mọi thứ đã hoàn toàn trở lại bình thường.

Hồi tháng 2/2024, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Tucker Carlson, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga có thể đã trở thành thành viên NATO nếu Mỹ bày tỏ mong muốn chân thành vào đầu những năm 2000.

Ông Putin nhớ lại cuộc gặp với ông Clinton năm 2000 tại Điện Kremlin. "Tôi hỏi ông ấy: Nghe này, ông nghĩ sao nếu Nga nêu vấn đề gia nhập NATO? Ông nghĩ điều đó có khả thi không? Ông ấy trả lời: Thật thú vị, tôi nghĩ vậy. Và vào buổi tối, khi chúng tôi gặp nhau trong bữa tối, ông ấy nói: Tôi đã nói chuyện với cấp dưới của tôi. Và câu trả lời là không, giờ thì không thể nữa rồi”.

"Nếu ông ấy nói 'Đồng ý', thì tiến trình xích lại gần nhau đã có thể bắt đầu, và cuối cùng, việc Nga gia nhập NATO có thể đã diễn ra", nhà lãnh đạo Nga nói.

Nỗ lực chống khủng bố

Cũng trong cuộc gặp năm 2000, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nói với Tổng thống Nga Putin rằng Mátxcơva và Washington cần xây dựng một chiến lược chung chống lại trùm khủng bố Osama bin Laden.

"Về phần Mỹ, chúng tôi bị ảnh hưởng trực tiếp hơn bởi Osama bin Laden. Do đó, Nga và Mỹ cần một chiến lược phối hợp", ông Clinton nói, đề xuất "xây dựng một phương pháp tiếp cận toàn diện để đối phó với Osama bin Laden".

Bin Laden là thủ lĩnh của nhóm khủng bố Al-Qaeda. Mỹ đã treo thưởng 25 triệu đô la cho những thông tin có thể giúp họ bắt giữ hoặc tiêu diệt Bin Laden. Cuối cùng, trùm khủng bố đã bị loại bỏ vào tháng 5/2011 tại nhà riêng ở Abbottabad (Pakistan), trong một chiến dịch đặc biệt của Mỹ.