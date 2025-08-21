Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ukraine muốn Mỹ mạnh tay nếu Nga không sẵn sàng đàm phán

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev muốn có một “phản ứng mạnh mẽ” từ Washington nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không sẵn lòng ngồi vào bàn đàm phán.

3041945c91396e93972f8cd7ff685965.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, nhưng ông thừa nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể không sẵn sàng đạt được thỏa thuận.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 21/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Tôi đã trả lời ngay lập tức đề xuất về một cuộc gặp song phương, rằng chúng tôi sẵn sàng. Nhưng nếu phía Nga chưa sẵn sàng thì sao? Khi ấy, chúng tôi muốn thấy một phản ứng mạnh mẽ từ Mỹ”.

Bất chấp một loạt động thái ngoại giao trong những ngày gần đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đối tác Nga - Ukraine, con đường dẫn đến hòa bình vẫn chưa chắc chắn khi Washington và các đồng minh đang nỗ lực tìm ra những đảm bảo an ninh cho Kiev.

Ông Zelensky cho biết, hiện chưa rõ Mátxcơva sẵn sàng nhượng bộ những gì để chấm dứt xung đột, dù trước đó, ông Trump đã nói rằng cả Nga và Ukraine đều phải nhượng bộ.

“Để thảo luận về những gì Ukraine sẵn sàng nhượng bộ, trước tiên chúng ta hãy nghe xem Nga sẵn sàng nhượng bộ điều gì. Chúng tôi vẫn chưa biết”, ông Zelensky nói.

Trả lời câu hỏi về việc thủ đô Budapest của Hungary có thể là địa điểm tiềm năng cho các cuộc đàm phán Nga - Ukraine trong tương lai hay không, ông Zelensky cho biết điều này sẽ “rất khó khăn”.

Hungary - đồng minh thân cận nhất của Nga trong Liên minh châu Âu - đã hai lần đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto nhắc lại ngày 21/8.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #Mỹ #xung đột Nga - Ukraine #đàm phán hòa bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục