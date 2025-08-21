Ukraine muốn Mỹ mạnh tay nếu Nga không sẵn sàng đàm phán

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev muốn có một “phản ứng mạnh mẽ” từ Washington nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không sẵn lòng ngồi vào bàn đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, nhưng ông thừa nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể không sẵn sàng đạt được thỏa thuận.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 21/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Tôi đã trả lời ngay lập tức đề xuất về một cuộc gặp song phương, rằng chúng tôi sẵn sàng. Nhưng nếu phía Nga chưa sẵn sàng thì sao? Khi ấy, chúng tôi muốn thấy một phản ứng mạnh mẽ từ Mỹ”.

Bất chấp một loạt động thái ngoại giao trong những ngày gần đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đối tác Nga - Ukraine, con đường dẫn đến hòa bình vẫn chưa chắc chắn khi Washington và các đồng minh đang nỗ lực tìm ra những đảm bảo an ninh cho Kiev.

Ông Zelensky cho biết, hiện chưa rõ Mátxcơva sẵn sàng nhượng bộ những gì để chấm dứt xung đột, dù trước đó, ông Trump đã nói rằng cả Nga và Ukraine đều phải nhượng bộ.

“Để thảo luận về những gì Ukraine sẵn sàng nhượng bộ, trước tiên chúng ta hãy nghe xem Nga sẵn sàng nhượng bộ điều gì. Chúng tôi vẫn chưa biết”, ông Zelensky nói.

Trả lời câu hỏi về việc thủ đô Budapest của Hungary có thể là địa điểm tiềm năng cho các cuộc đàm phán Nga - Ukraine trong tương lai hay không, ông Zelensky cho biết điều này sẽ “rất khó khăn”.

Hungary - đồng minh thân cận nhất của Nga trong Liên minh châu Âu - đã hai lần đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto nhắc lại ngày 21/8.